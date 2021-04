XDays MediaWorld: tornano i grandi sconti sul meglio della tecnologia!

Dopo avervi segnalato in mattinata l’offerta relativa a Oppo Find X2, venduto a quello che è il prezzo più basso di sempre, torniamo a parlare di Mediaworld per segnalarvi che sono tornati gli XDays, e che quindi, fino al 6 maggio, avrete l’opportunità di acquistare il meglio della tecnologia con sconti che superano anche il 60% in alcuni casi! Questa promozione, valida solo per l’online, vi permetterà di risparmiare centinaia di euro su tante categorie di prodotti, che vanno dagli smartphone fino ai grandi elettrodomestici, includendo anche componenti di informatica e dispositivi di mobilità elettrica.

Della vasta proposta di offerte proposta da MediaWorld, quella di cui vogliamo parlarvi nello specifico riguarda gli auricolari Sony WF-XB700, disponibili a soli 69,00€ dopo esser stati scontati del 50%. Le Sony WF-XB700 sono state ottimizzate nella loro forma ergonomica ed infatti, oltre ad avere un look unico ed audace, adesso aderiscono con ben 3 punti di contatto nell’orecchio, così da aumentare anche la stabilità quando vengono utilizzate in movimento. Inoltre, grazie alla classe di protezione IPX4, Sony WF-XB700 sono resistenti agli spruzzi e possono esser utilizzate in qualsiasi situazione, anche durante le sessioni di allenamento più impegnative. Gli auricolari Sony WF-XB700 sono poi alloggiati in una custodia di ricarica compatta, che consente di ricaricarli anche in mobilità senza esser attaccata ad un alimentatore, ed arriva a portare la loro autonomia fino a 18 ore.

Le Sony WF-XB700 sfruttano la miglior tecnologia realizzata dalla casa madre relativa ai bassi, offrendo un suono potente e profondo, ed un suono pulito anche durate le chiamate, grazie al perfetto microfono integrato che cattura alla perfezione il suono della voce. Al fine di rendere quanto più semplice ed immediato il loro funzionamento, gli auricolari Sony WF-XB700 sono dotati di un solo pulsante multifunzione, che permette di attivare e terminare le chiamate, regolare il volume e persino accedere agli assistenti vocali dello smartphone. Infine, per permettere una maggiore qualità del suono, sono disponibili 4 misure di auricolari in silicone da applicare a Sony WF-XB700 in modo da trovare la versione perfetta per ottenere il massimo comfort.

Oltre agli auricolari Sony WF-XB700 sono tante le offerte che troverete in questa nuova tornata di XDays di MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare l’offerta più adatta alle vostre necessità, entro il 6 maggio. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su MediaWorld, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

