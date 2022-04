Tra le grandi esclusive Nintendo, che prendono ovviamente il nome di Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda e così via, gli appassionati di jrpg non possono fare a meno di annoverare anche Xenoblade Chronicles. Una saga magnifica, degna di poter essere messa a confronto con i mostri sacri del genere e di cui è stato recentemente annunciato il terzo episodio, Xenoblade Chronicles 3. Un titolo, atteso per un non meglio precisato 2022, diventato subito desideratissimo, con l’attesa che può fortunatamente essere ingannata prenotandolo fin da ora al miglior prezzo sul mercato.

Xenoblade Chronicles 3 sarà ambientato nel mondo di Aionios, dove vivono due nazioni tra loro ostili, i Keves, contraddistinti da una potente tecnologia meccanica, e gli Agnus, che hanno invece il proprio focus nell’etere, ossia sulla magia. Il gioco ci metterà nei panni di un team di sei differenti eroi, provenienti da entrambi gli schieramenti ma uniti da un obiettivo comune. Un’ambientazione, insomma, che si preannuncia fin da ora intrigante e che ben fa sperare per quella che sarà la trama dell’atteso titolo.

Nell’attesa di sapere se verranno annunciate Limited o Collector’s Edition per il gioco, Xenoblade Chronicles 3 può fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Potete trovare il preordine dell’atteso titolo, qualsiasi sia il vostro store preferito, seguendo comodamente i link qui sotto, ovviamente a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

