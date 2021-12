Xiaomi 11T Pro con Snapdragon 888 ad un prezzo da Black Friday

Vi informiamo che su eBay impazzano ancora gli sconti fino al 70%, ma siamo arrivati ad un punto in cui numerose offerte potrebbero terminare da un momento all’altro, così come la disponibilità dei prodotti. Gli ottimi affari, dunque, continuano anche in un periodo in cui i portali di solito si prendono una piccola pausa, soprattutto dopo le recenti e intense giornate dedicate al Black Friday.

Una delle proposte odierne più allettanti riguarda uno degli ultimi smartphone presentati da Xiaomi, lo Xiaomi 11T Pro. Si tratta di un dispositivo che si inserisce nella fascia medio/alta del mercato, ma grazie alle sue specifiche tecniche è come se fosse un vero e proprio top di gamma. Il suo prezzo originale è di 699,99€, ma viene offerto dal portale di compravendita a 599,00€, una proposta che abbiamo visto anche in altre occasioni, ma in questo caso parliamo della variante con 256GB di memoria interna e non quella base da 128GB. Un’ottima occasione per chi cerca uno smartphone potente e che vi permetta di salvare tanti contenuti senza ricorrere a memorie esterne.

Come detto, Xiaomi 11T Pro è un vero e proprio top di gamma anche se il prezzo dice tutt’altro. A bordo vi è infatti il potentissimo Snapdragon 888 accompagnato da 8GB di RAM. Il display copre quasi il 100% della scocca ed è un 6,67 pollici AMOLED con refresh fino a 120Hz, uno dei migliori mai implementati dal brand.

Essendo lo Xiaomi 11T Pro un dispositivo di alto livello, l’azienda ha fatto sì che lo smartphone offrisse numerose possibilità per quanto concerne la multimedialità, con diverse accortezze sul software che vi permetteranno di creare contenuti unici. A tal proposito, Xiaomi si è concentrata tantissimo sulla modalità Cinemagic, grazie alla quale potrete registrare video con una serie di effetti cinematografici capaci di stupire chiunque. Il bello è che il grosso del lavoro lo farà lo smartphone, lasciando a voi solo il compito di immaginare la scena da riprendere. Questo è possibile grazie alla potenza di elaborazione e agli algoritmi messi in piedi da Xiaomi, che consentono allo Xiaomi 11T Pro di essere uno degli smartphone più indicati per coloro che usano tanto il comparto fotografico.

