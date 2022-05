Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma che sia completo, funzionale e fresco di uscita sul mercato, allora non potete davvero perdervi questa offerta Amazon, giacché riguarda uno degli ultimi flagship approdati sul mercato dei dispositivi mobile.

Stiamo parlando di Xiaomi 12 Pro, ultimo nato del brand cinese, arrivato da pochissimo sugli scaffali, ed oggi acquistabile da Amazon ad un prezzo scontatissimo, specie considerando che parliamo – come detto – di un prodotto fresco di pacca. Il prezzo proposto è di 949,90€, contro gli originali 1.099,90€, ovvero con uno sconto di 150 euro, che per un prodotto del tutto nuovo non sono affatto pochi.

Equipaggiato con un performante processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi 2 Pro è uno smartphone che nasce con la volontà di eccellere, anche al netto di un mercato che è ormai particolarmente competitivo e gravido di dispositivi di fascia alta.

Per battere la concorrenza, Xiaomi ha pensato di fornire il proprio flagship di un processore con processo produttivo a 4 nm, unendo ad esso anche una nuova e rinnovata GPU che, stando al costruttore, dovrebbe offrire performance superiori del 30% rispetto ai modelli passati dell’azienda, con anche un occhio di riguardo all’efficienza energetica del dispositivo che, anche grazie alla sua ottima batteria dai 4.600 mAh, riesce tranquillamente ad arrivare a fine giornata.

Dall’esterno, quello che avrete per le mani è uno smartphone di dimensioni generose, con un display AMOLED WQHD+ da 6,73″, con risoluzione 3200 x 1440 e con il supporto alla tecnologia Dynamic 120Hz LTPO e Micro Lens. In sintesi? Le immagino sono bellissime, con colori brillanti ed un ottimo contrasto, il che rende Xiaomi 12 un dispositivo ottimo per la visione di video e contenuti in streaming. Il display, inoltre, gode anche della tecnologia AdaptiveSync Pro di Xiaomi, che consente allo smartphone di regolare automaticamente il display LTPO da 1 Hz a 120 Hz a seconda del contenuto a schermo, così che le performance siano eccellenti anche dal punto di vista del gaming.

Gaming che, per altro, è incentivato anche dalla presenza di ben quattro altoparlanti sviluppati in collaborazione con Harman Kardon, e con il supporto del sistema Dolby Atmos, con risultati grandiosi dal punto di vista acustico, ancor più sorprendenti se consideriamo le dimensioni sottoli del corpo del dispositivo.

Anche il comparto fotografico è di primissimo livello, ed è composto da 3 fotocamere, tutte da 50 MP: una principale con sensore ultra-grande Sony IMX707, una fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Insieme, questi tre obiettivi lavorano efficacemente, regalando scatti davvero ottimi, anche in condizioni di bassissima luminosità o di buio.

Insomma, Xiaomi 12 Pro è uno smartphone davvero ottimo! Si tratta di un dispositivo perfetto per chiunque sia alla ricerca di un telefono completo, funzionale e che si adatti davvero ad ogni esigenza, dal lavoro al gaming. Per questo, acquistarlo scontato di 150 euro cci sembra davvero un affare da cogliere al volo e, per questo, vi rimandiamo direttamente alla pagina dell’offerta, invitandovi a comprare il prodotto prima che, prevedibilmente, vada a ruba.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!