Xiaomi 3life: torna in sconto il robottino speaker di Xiaomi!

Siete in cerca di un’idea regalo sfiziosa da mettere sotto l’albero? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questo piccolo ma sfizioso prodotto Xiaomi, venduto da Aliexpress ad un prezzo che, credeteci, è davvero basso, e vi permetterà di confezionare un regalino apprezzabile, senza sfigurare.

Di che parliamo? Dello speaker Xiaomi 3life, celebre in rete grazie al suo particolarissimo form factor, che lo rende del tutto simile ad un piccolo robot. Il prezzo? Costerebbe 23,57€, ma grazie ad Aliexpress può essere vostro ad appena 15,56€! Un prezzo davvero irrisorio, per un regalo che sa come farsi apprezzare.

Di dimensioni minute, e davvero carinissimo nella sua forma quasi giocattolosa, Xiaomi 3life è uno speaker Bluetooth con microfono integrato, pensato per essere portato facilmente in borsa, o per dare bella mostra di sé su di una scrivania o una mensola.

Certo, non aspettatevi chissà quali performance acustiche, per quelle c’è ben altro, tuttavia nella sua forma miniaturizzata ed il suo peso di meno di 100 grammi, Xiaomi 3life si difende comunque molto bene, permettendovi persino di utilizzarlo per effettuare chiamate in vivavoce.

Come se non bastasse, questo piccolo robottino è anche dotato di una funzione del tutto inattesa, ovvero della possibilità di fungere da controllo remoto per una fotocamera o un dispositivo simile dotato di Bluetooth. Basta semplicemente collegare il vostro dispositivo, come ad esempio uno smartphone o un tablet, ed utilizzare il tasto situato sul petto di Xiaomi 3life per effettuare lo scatto.

Lo stesso tasto, inoltre, funge da pulsante di funzione per la musica o, ad esempio, per le chiamate, permettendovi di rispondere o chiudere la chiamata senza il bisogno di interagire con il telefono, il tutto con una connessione stabile, garantita dallo standard senza fili 5.0! Insomma, non male per un affarino piccolo e dal prezzo abbordabile!

Ovviamente, Xiaomi 3life è comunque solo uno dei prodotti che Aliexpress ci sta proponendo a prezzi ribassati e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte proposte dallo store che, oltre ad articoli smart dai prezzi abbordabili, includono anche prodotti di ben altro livello, come gli elettrodomestici e persino un po’ di prodotti d’abbigliamento!

