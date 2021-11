Xiaomi: che affari sullo store! Prendi 2 paghi 1!!!

Sullo store di Xiaomi è in corso una promozione davvero vantaggiosa. Si chiama “Comprane una, ricevine due” e, esattamente come starete immaginando, consente di risparmiare sull’acquisto di un prodotto a patto che l’ordine ne comprenda almeno due. Se state pensando che selezionare più di un articolo potrebbe essere difficile, vi sbagliate, considerate le ricchissime e convenienti proposte!

L’offerta, dunque, è davvero molto semplice da mettere in pratica, ciò che rimane da fare è scegliere almeno due dei prodotti selezionati da Xiaomi, tra zaini, caricabatteria, speaker Bluetooth, lampadine smart e molto altro!

Come detto, la varietà non manca sullo store di Xiaomi, ed è molto semplice trovare qualcosa che faccia al caso vostro. Un buon esempio è il Router 4C, che può essere vostro a soli 19,99€, oppure una coppia di lampadine smart comodamente gestibili in remoto o attraverso assistenti vocali come Alexa o Google, a soli 9,99€. Ancora non soddisfatti? Allora sappiate che c’è anche un ottimo zaino spazioso e costruito per la corretta conservazione degli accessori a soli 9,99€! E che pensate invece di un utilissimo speaker Bluetooth a soli 14,99€?

Il tutto, lo ricordiamo, è reso ancora più vantaggioso dal fatto che, combinando almeno due prodotti, ne pagherete solamente uno, quindi non vi resta che selezionare due articoli a scelta!

Insomma, una selezione vastissima raggruppata in una promozione molto vantaggiosa: dagli oggetti tech e pensati per la domotica, ad accessori che potrebbero tornare utili in diversi momenti della giornata.

