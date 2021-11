Xiaomi Friday, prezzi più bassi dell’anno e tanti coupon sconto e regali!

Xiaomi vuole lasciare il segno in questo Black Friday 2021. Infatti, ha da poco annunciato la sua iniziativa denominata “Xiaomi Friday”, che permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi dei suoi prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi, con la possibilità di ottenere altri articoli in omaggio ed extra-sconti in base all’importo da pagare in cassa.

Chiaramente, queste iniziative rappresentano sicuramente un’opportunità di risparmio da non sottovalutare, dato che è possibile cumularle. Innanzitutto, Xiaomi permette di ottenere un extra-sconto in base all’importo speso, e di seguito vi elenchiamo gli scaglioni scelti dall’azienda cinese per questo Black Friday 2021.

30,00€ di sconto con 600,00€ di spesa , esclusi Mi Smart Projector 2 e Mi TV Q1 75

, esclusi Mi Smart Projector 2 e Mi TV Q1 75 50,00€ di sconto con 700,00€ di spesa , esclusi Mi Smart Projector 2 e Mi TV Q1 75

, esclusi Mi Smart Projector 2 e Mi TV Q1 75 100,00€ di sconto con 800,00€ di spesa, esclusi Mi Smart Projector 2 e Mi TV Q1 75

Invece, per quanto concerne i prodotti in omaggio, il produttore cinese permette di ricevere:

Xiaomi Mi TV Stick con ordini da più di 350,00€

con ordini da più di 350,00€ Xiaomi Mi Box S con ordini da più di 450,00€

con ordini da più di 450,00€ Redmi Buds 3 Pro con ordini da più di 550,00€

con ordini da più di 550,00€ Xiaomi Mi Watch Lite con ordini da più di 650,00€

Come da tradizione, i prodotti in offerta sono molteplici e spaziano per tutte le sottocategorie del portale ufficiale. Tra questi, vi consigliamo caldamente di acquistare il Poco F3, ora disponibile a 299,99€ anziché 399,90€. Si tratta di uno smartphone considerato da molti come un flagship killer, in quanto possiede delle specifiche di alto rilievo, a partire da un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione.

Sul versante multimediale, questo dispositivo può contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione in FullHD+, ovvero 2400 x 1080 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Invece, per quanto concerne il comparto fotografico, il Poco F3 vanta un modulo composto da tre sensori sul lato posteriore e un sensore anteriore per i selfie. Garantisce un’ottima autonomia, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 4520 mAh.

Insomma, un prodotto sicuramente eccellente e, considerando la possibilità di ottenere esclusivi vantaggi acquistandolo insieme ad un accessorio, rappresenta un’ottima occasione! Ciò detto, i prodotti in sconto sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le proposte!

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Vi ricordiamo anche di seguirci nei prossimi giorni per non perdere le restanti opportunità di risparmio legate al Black Friday 2021. Buon divertimento!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!