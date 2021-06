Xiaomi Mi 10T Pro a meno di 400€ su eBay

La giornata di ieri ha dimostrato come le ottime occasioni continuano anche dopo il Prime Day, e il merito va a portali come eBay. Grazie alle nostre segnalazioni avrete quindi modo di acquistare molti prodotti, tra cui smartphone, smart tv ed elettrodomestici, nonché una buona varietà di abbigliamento, a prezzi interessanti e tra i più bassi di sempre.

Uno dei tanti prodotti ad essere proposto in sconto dal noto portale di compravendita è lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, un modello della scorsa generazione che ha riscosso subito un grande successo grazie alle specifiche tecniche top di gamma racchiuse in un prezzo molto competitivo e ben inferiore rispetto alle controparti, prezzo che oggi viene tagliato di un ulteriore 20% sulla scontistica che il portale aveva già riservato per questo modello, il cui prezzo originale di 599,90€ viene prima portato a 499,90€ e poi a 399,90€, una cifra davvero ottima per uno smartphone di questo livello.

D’altronde, Xiaomi ha sempre presentato dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e il Mi 10T Pro è, insieme a pochi altri, quello che meglio rappresenta la politica del brand. Infatti, sotto al display da 6,67 pollici è presente il potente Snapdragon 865, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio interno, componenti che ancora oggi si trovano quasi esclusivamente su soluzioni ben più costose. Non si può certo dire il contrario sul comparto fotografico, il quale vanta un sensore principale da ben 108MP che, sebbene possano sembrare inutili su uno smartphone, servono per interpolare la foto nel momento in cui si effettua lo zoom. A tal proposito, nonostante questo dispositivo non possieda alcun teleobiettivo, il sensore principale da 108MP riuscirà a garantirvi scatti 3x ricchi di dettagli, paragonabili a soluzioni che vantano obiettivi dedicati.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra piccola ma sempre aggiornata selezione di prodotti, vi consigliamo di consultare la pagina promozionale, per avere una panoramica generale su tutte le offerte disponibili.

