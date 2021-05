Xiaomi Mi 11 da 256GB al prezzo più basso di sempre su eBay

Dopo la conferma di Amazon relativa al Prime Day che si terrà probabilmente a giugno, molte persone potrebbero iniziare a mettere da parte i soldi e, sebbene sia una scelta condivisibile, vale la pena continuare a tenere in considerazione, e approfittare, delle offerte giornaliere di portali come eBay, dal momento che potrebbero offrire occasioni paragonabili, se non addirittura migliori, al blasonato Prime Day.

Ebbene sì, il noto portale di compravendita ha le capacità di proporre i prodotti più ambiti a prezzi interessanti, come lo Xiaomi Mi 11, che viene proposto oggi al prezzo più basso di sempre, ossia solamente 669,90€ invece di 739,90€, un risparmio di 70€ che si va ad aggiungere ai 160€ già scontati precedentemente dal portale, dato che parliamo della variante da 256GB, il cui prezzo originale è di ben 899,90€.

Come saprete, lo Xiaomi Mi 11 è il primo smartphone ad implementare il nuovo Snapdragon 888, il processore più potente mai realizzato da Qualcomm, che ha permesso a Xiaomi di portare le prestazioni mobile ad un nuovo livello, prestazioni che hanno fatto un grande passo in avanti anche sul comparto fotografico, che è probabilmente l’aspetto più importante quando si valuta l’acquisto di un dispositivo di fascia alta. A tal proposito, il modello di ultima generazione vanta una fotocamera principale da 108MP, in grado non solo di scattare foto perfette in ogni condizione, ma anche di registrare e creare video con qualità cinematografiche, arrivando persino alla risoluzione 8K, grazie all’ausilio di un software all’avanguardia, semplice da usare e capace di aumentare la vostra creatività.

Rispetto alla generazione precedente, lo Xiaomi Mi 11 ha alzato l’asticella su ogni aspetto, incluso il design, che è caratterizzato da un grande display da 6,81 pollici incurvato su quattro lati, accattivante e resistente. Inoltre, come non citare gli altoparlanti firmati Harman Kardon, studiati appositamente per questo specifico modello, con l’obiettivo di offrire un’esperienza multimediale che non si limiti solo alla visione, ma anche all’ascolto.

Insomma, coloro che intendono aggiornare il proprio smartphone con un modello di ultima generazione, dovrebbero prendere in considerazione lo Xiaomi Mi 11, soprattutto ora che eBay lo propone ad un prezzo super vantaggioso e mai così basso. Detto ciò, in calce troverete alcune delle altre offerte disponibili oggi sul portale, ma il nostro consiglio è quello di visitare la pagina ufficiale qualora vogliate scoprire tutte le opportunità. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!