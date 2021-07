Xiaomi Mi 11 Lite 5G al prezzo più basso di sempre su eBay!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le migliori offerte della mattinata, come nel caso di Amazon e Mediaworld, la nostra rassegna dedicata agli sconti prosegue con le irripetibili promozioni de “Gli Imperdibili” di eBay che offrono, come da tradizione, intriganti iniziative su smartphone, smart TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono tagliare i prezzi fino al 50%.

Quest’oggi sono moltissime le occasioni ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo Xiaomi Mi 11 Lite 5G che, solo per poco tempo, sarà acquistabile al prezzo più basso di sempre! Infatti, questo prodotto viene commercializzato alla cifra di 449,90€, ma potrete portarvelo a casa a 309,99€, a seguito di uno sconto di ben 140,00€ che ha abbattuto il prezzo consigliato del produttore cinese.

Si tratta chiaramente di una ottima promozione per poter recuperare uno smartphone dalle buone specifiche tecniche, a partire dal suo processore Qualcomm Snapdragon 780G abbinato a 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di spazio d’archiviazione. Nella scheda tecnica, inoltre, sorprende il suo ampio display da 6.55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, che permette a questo smartphone di portarsi al vertice della sua rispettiva fascia di prezzo.

Per quanto concerne la multimedialità, Xiaomi Mi 11 Lite 5G è un prodotto superlativo grazie alla presenza di una fotocamera posteriore da 64MP, che assicura una qualità discreta con una risoluzione di 9216 x 6912 pixel per le fotografie e di 3840 x 2160 pixel per i video. Non manca naturalmente una fotocamera anteriore da 16 MP, incastonata nel display.

Tra le altre caratteristiche di questo dispositivo troviamo la piena compatibilità con tutti gli standard di connessione e una batteria agli ioni di litio da 4250 mAh. Il Mi 11 Lite è anche uno smartphone maneggevole e dalle dimensioni compatte, infatti lo spessore è di appena 6,8 millimetri.

Insomma, considerando il nuovo prezzo di vendita e le sue specifiche tecniche, Xiaomi Mi 11 Lite 5G rappresenta un ottimo investimento per le prossime vacanze estive. Chiaramente non è l’unico prodotto attualmente in sconto, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina de “Gli Imperdibili” di eBay al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare l’intera proposta del portale.

Insomma, considerando il nuovo prezzo di vendita e le sue specifiche tecniche, Xiaomi Mi 11 Lite 5G rappresenta un ottimo investimento per le prossime vacanze estive. Chiaramente non è l'unico prodotto attualmente in sconto, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina de "Gli Imperdibili" di eBay al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare l'intera proposta del portale.

