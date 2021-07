Xiaomi Mi 11 Lite 5G con 8GB di RAM scontato di 150€ su eBay

Mentre si avvicina agosto, e con esso le vacanze, su eBay continuano le offerte della sezione de “Gli Imperdibili“, offerte che nelle ultime ore si sono fatte ancora più interessanti grazie al codice sconto PITSMART21, che vi permetterà di ottenere uno sconto extra fino a 50€ su tantissimi smartphone fino all’8 agosto.

Dal momento che il coupon vi permetterà di ottenere una decurtazione aggiuntiva su tantissimi modelli di smartphone, è chiaro che alcune delle migliori offerte coinvolgano quest’ultimi e, tra i tanti, consigliamo di prendere in considerazione lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un modello dal costo originale di 449,00€ che potrete acquistare a poco più di 300€, merito del doppio sconto applicato dal portale, che fa scendere il prezzo prima a 329,00€ e poi a 302,68€ una volta inserito il coupon nell’apposita sezione del modulo di pagamento.

Come saprete, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è uno smartphone di fascia media presentato pochi mesi fa, il che rende l’offerta ancora più allettante, nonostante i modelli del noto brand vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo fin dalla presentazione, con caratteristiche che, di solito, si trovano sui modelli più costosi. Sostanzialmente, il modello proposto in offerta da eBay riprende le specifiche tecniche e il design del modello standard, fatta eccezione per il processore che, in questo caso, è lo Snapdragon 780G, un chip dalle ottime prestazioni, nonché uno dei più efficienti con il supporto alla rete 5G.

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, dunque, è uno smartphone a prova di futuro, perfetto per chi vuole dotarsi di un dispositivo in grado di sfruttare le altissime velocità del 5G. Il display è un ottimo AMOLED da 6,55 pollici, uno dei pochi che riesce ad avvicinarsi alla qualità dei pannelli Samsung, con frequenza di aggiornamento a 90Hz e protezione Gorilla Glass 5. Da segnalare poi la possibilità di espandere la memoria tramite scheda Micro SD e il design che riprende quello del fratello maggiore, incluso l’elegante comparto fotografico. A tal proposito, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G usa un sensore da 64MP per scattare ottime foto, accompagnato da uno grandangolare e da una lente telemacro per gli scatti ravvicinati.

Insomma, un modello che incarna i tipici valori di Xiaomi

