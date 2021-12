Xiaomi Mi Band 5 + secondo cinturino e pellicola protettiva ad un prezzo assurdo! -45%!

Se cercate una delle smartband più popolari in assoluto e volete acquistarla quasi a metà prezzo, l’offerta di Aliexpress relativa all’ottima Xiaomi Mi Band 5 farà al caso vostro. Vi informiamo, infatti, che il noto e-commerce cinese propone il penultimo modello della smartband del famoso produttore con un ribasso del 45%, che vi permetterà di acquistarla a soli 23,56€.

L’offerta è ovviamente a tempo limitato, anche se non sappiamo con certezza quando terminerà, motivo per cui chiunque fosse interessato ad acquistare una smartband dall’ottimo rapporto qualità/prezzo non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione. Se consideriamo poi il periodo dell’anno in cui ci troviamo, la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe rivelarsi anche un ottimo regalo di Natale, soprattutto se avete amici sportivi a cui piace controllare e tenere d’occhio le proprie prestazioni, nonché i parametri vitali. Infatti, nonostante sia un dispositivo entry level, Xiaomi Mi Band 5 sarà in grado di monitorare in modo costante la frequenza cardiaca, la qualità del sonno e tanto altro, il tutto con una precisione tipica di dispositivi ben più costosi.

Il successo di Xiaomi Mi Band 5 è arrivato proprio grazie alla sua affidabilità, tra l’altro già dimostrata nei modelli precedenti, affidabilità che è stata ulteriormente migliorata nel modello di quinta generazione, aggiungendo tra l’altro la possibilità di registrare le vostre attività H24 e 7 giorni su 7 e monitorare il tutto anche all’aperto tramite il GPS dello smartphone.

Tantissime le funzionalità rese possibili dal sensore di Xiaomi Mi Band 5, che consente a questa smartband di essere ancora oggi il fitness tracker da battere. Ad un prezzo così irrisorio avrete poi un dispositivo dotato di un’autonomia di 14 giorni, un altro aspetto che rende questo modello superiore alla concorrenza e quindi meritevole di attenzione. Se a questo aggiungiamo il display touchscreen AMOLED e la sensazione di avere sul braccio un prodotto di alta qualità, capite bene che la proposta di Aliexpress non può passare in secondo piano.

Insomma, parliamo di una smartband che, nonostante il prezzo irrisorio, saprà regalarvi belle soddisfazioni fin dalla prima accensione.

