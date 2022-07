Se siete alla ricerca di un’ottima smart band da acquistare a prezzo scontato, ma temete che online non sia rimasto più nulla dopo la bagarre dei due giorni appena trascorsi di Amazon Prime Day allora fermatevi subito, perché questa è l’offerta che può fare al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, che su eBay è attualmente in sconto, a meno di 40 euro, la splendida Mi Band 6 NFC di Xiaomi, ovvero l’unica smartband del brand cinese a disporre di un chip NFC per i pagamenti digitali!

Il prezzo? Parliamo di appena 39,99€, per un prodotto che, anche su portali come Amazon, è venduto ad almeno una decina di euro in più, e che per questo va assolutamente preso in considerazione.

tecnicamente parlando, Mi Band 6 NFC è un’evoluzione dell’ormai classica Mi Band 6, ovvero quella che è stata la penultima incarnazione della famosa smart band prodotta da Xiaomi, e che così efficacemente ha imposto l’attenzione del pubblico su quello che, fino a qualche anno fa, era considerato un mercato fatto di prodotti “cheap” e non così interessanti.

Si tratta, quindi, della stessa Band 6 che il pubblico ha apprezzato, grazie soprattutto all’introduzione dell’atteso sensore SpO2, ormai uno standard per la produzione Xiaomi, ed a cui il produttore cinese ha pensato di aggiungere un utile chip NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti tramite sistema contactless, poggiando la smat band sui sistemi POS.

Oltre a ciò, avrete al polso una smart band bellissima e completa, caratterizzata da un form factor ampiamente copiato dalla concorrenza, e la cui punta di diamante è un bellissimo display AMOLED da 1,56″, arricchito da un’eccezionale risoluzione di 326 PPI.

Con oltre 30 modalità di allenamento, ed una certificazione di resistenza all’acqua che la rende resistente al sudore, ma anche all’immersione, Mi Band 6 NFC è una scelta sensatissima sull’attuale panorama delle smart band, ormai da tempo affollatosi di prodotti tutti molto simili. Per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da eBay, e di visitare la pagina che il portale sta riservando a questa promozione, così che possiate approfittare dell’offerta prima che essa termini.

