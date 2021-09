Xiaomi Mi Box S 4K: rendi smart la tua TV con meno di 50€!

In questa giornata già ricchissima di offerte, vi segnaliamo quella che è una piccola, ma davvero utilissima, promozione messa in piedi da eBay, e relativa l’ottimo smart box Xiaomi Mi Box S 4K, che viene proposto in queste ore a soli 49,90€, un prezzo che potremmo definire quasi un regalo se consideriamo che si tratta di un dispositivo capace di rendere la vostra vecchia TV decisamente più moderna ed a prova di futuro!

Il pannello del vostro televisore rimarrà lo stesso, ovviamente, ma potrete accedere ad una serie infinita di contenuti, inclusi i videogiochi. La potenza necessaria per avviare quest’ultimi, infatti, non dipenderà più dal vostro televisore, bensì dallo Xiaomi Mi Box S 4K, che integra al suo interno una CPU ARM Cortex A53 quad core a 64 bit, affiancata da una GPU Mali 450, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna di tipo eMMC.

Trattandosi di un prodotto basato sul sistema Android, potrete sfruttare Google Assistant, che vi permetterà di eseguire le ricerche vocali e, come detto, accedere a tantissimi contenuti multimediali, molti dei quali già preinstallati, tra cui Netflix, YouTube, Spotify e ovviamente il Play Store, dal quale scaricare e arricchire il dispositivo con app sempre nuove e aggiornate. Nonostante lo Xiaomi Mi Box S sia indicato per le vecchie TV, potrete connetterlo anche se avete già una smart TV di ultima generazione, visto che supporta la risoluzione 4K e il relativo HDR, nonché Dolby Audio.

In questo caso, i vantaggi potrebbero notarsi nella fluidità nello scorrere i vari menu o nel passare da un’app all’altra. Le smart TV di fascia bassa, infatti, seppur di ultima generazione, fanno spesso affidamento a processori mediocri e non in grado di rendere l’esperienza d’uso soddisfacente. Un altro fattore che potrebbe invogliarvi ad usare lo Xiaomi Mi Box S piuttosto che la smart TV è il già citato sistema Android. Molti televisori, infatti, si affidano a sistemi operativi proprietari, i quali spesso non vengono apprezzati come quello di Google, che gode di un sistema molto più aperto che, per tanti, si traduce in un intrattenimento migliore.

A questo si aggiunge il fatto che lo Xiaomi Mi Box S sarà semplice e immediato da installare e potrete decidere se connetterlo tramite wifi o cavo. A tal proposito, le possibilità di collegamento sono diverse, poiché la soluzione di Xiaomi include inoltre il Bluetooth 4.2, una porta USB, una HDMI 2.0a e un connettore audio. Insomma, un box TV potente e versatile, capace di trasformare il vostro vecchio televisore in una smart TV ad una cifra alla portata di tutti.

Detto ciò, prima di lasciarvi al link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

