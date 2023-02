Se state cercando una lampada smart di ottima qualità e disponibile a un prezzo davvero super vantaggioso, vi consigliamo di non farvi scappare il modello Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 su eBay. Ad appena 17,90€, avrete la possibilità di portare a casa un articolo super utile e versatile per la vostra casa: una lampada intelligente 3 in 1 per illuminare, rilevare movimenti e luce!

Inoltre, il design magnetico vi permette di posizionarla letteralmente ovunque, dalla stanza da letto fino al bagno oppure lungo le scale o i corridoi di casa, funzionando anche come torcia in caso di necessità. Poi, in qualsiasi momento, potrete rimuoverla e portarla comodamente anche nel palmo di una mano! La sua luce morbida vi accompagnerà nel buio in tutta sicurezza.

Come accennato poco sopra, non solo potrete posizionarla ovunque grazie all’adesivo magnetico alla base ma, in più, vi garantisce una rotazione a 360° per una luce diffusa e omogenea. In questo modo, avrete la possibilità di girarla e ruotarla rapidamente, in base alle vostre specifiche necessità e allo spazio in cui avrete deciso di collocarla. Da menzionare che potrete anche scegliere tra ben 2 impostazioni di luminosità regolabili: bassa o alta, tenue o brillante.

Il sensore di luce, affiancato a quello di rilevamento a infrarossi, consente alla Xiaomi Mi Motion di rilevare movimenti a 120° e accendersi automaticamente! Non meno importante, le batterie inserite vi permetteranno di dare energia alla lampada per ben 365 giorni prima di doverle cambiare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

