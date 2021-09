Xiaomi Mi Smart Band 6 a meno di 38 euro su Amazon!

Siete alla ricerca del perfetto alleato per rimettervi in forma? Allora fermatevi subito e date un’occhiata all’offerta che Amazon sta riservando alla recente, e bellissima, Mi Smart Band 6 di Xiaomi, ovvero quella che è l’ultima nata nella gamma delle smart band del colosso cinese che, proprio grazie alla prima Mi Band, aveva spinto un nuovo interesse del mondo verso questo specifico settore, considerato, fino a quel momento, come una variazione cheap e poco interessante del mercato degli smart watch.

De resto, Mi Band 6 è tutto fuorché poco interessante, giacché parliamo di un dispositivo che, proposto com’è al prezzo originale di 44,99€, è già di per sé assimilabile al concetto di “best buy”, figurarsi se poi si ha l’occasione di acquistarla in sconto, come propone oggi Amazon, al prezzo di 37,99€!

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale che, mantenendo il form factor tipico della gamma Mi Band, apporta una serie di novità tecnologiche di rilievo, a partire dallo schermo, che aumenta di dimensioni rispetto al passato, offrendovi così una più ampia gamma di informazioni rapidamente consultabili.

Parliamo di un display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, che vi garantirà una visione pulita anche in condizioni di forte luminosità. Oltre all’evidenza, c’è poi il cuore tech di Mi Band 6, arricchito oggi da un sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, e grazie al quale sono ora integrati anche alcuni esercizi di respirazione, nonché un monitor per i periodi di ovulazione femminile.

Ancora in tema funzioni, segnaliamo oltre 30 modalità di allenamento, con cui poter registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, nonché l’abilità, da parte del dispositivo, di riconoscere automaticamente 6 di queste (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), di modo che per cominciare ad allenarsi non occorra nemmeno toccare la band.

A chiudere quello che è un pacchetto di tutto rispetto (specie a questo prezzo!), aggiungiamo una certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM, un cinturino in materiale antibatterico Ag+, una batteria in grado di supportare fino a 14 giorni di attività con una sola ricarica, ed un nuovo sistema di ricarica che, da ora, non richiede più di dover smontare il quadrante dal cinturini, grazie ad un piccolo e funzionale caricatore magnetico.

Insomma, a meno di 38 euro vi porterete a casa un dispositivo eccezionale, certamente uno dei migliori attualmente disponibili sul mercato, forte di una tradizione che ha imposto Xiomi come il principale punto di riferimento nel settore delle smart band in tutto il mondo! A ragione, diremmo, giacché anche Mi Band 6 è un prodotto davvero ottimo, pur restando assolutamente abbordabile.

