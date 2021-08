Xiaomi Mi Smart Band 6 al prezzo più basso di sempre su eBay

Tra i portali che continuano ad offrire ottime opportunità di acquisto durante questa settimana di ferragosto spicca ancora una volta eBay che, grazie alla sua sezione dedicata agli sconti, vi permetterà di acquistare una serie di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Giustamente, molte di queste offerte tendono a durare pochi giorni, ed ecco perché conviene approfittarne subito qualora ci siano prodotti di vostro interesse che, nel caso di eBay, spaziano dai piccoli ai grandi elettrodomestici, passando per il vasto mondo dell’informatica e persino in quello dell’abbigliamento.

Come saprete, tutto questo lo si potrà trovare nella sezione de “Gli Imperdibili“, nella quale, tra le tante offerte di oggi, è presente anche lo smartband più popolare in assoluto, ossia lo Xiaomi Mi Smart Band 6. Questo piccolo ma interessante dispositivo viene proposto dal noto portale di compravendita al prezzo più basso di sempre, vale a dire 34,99€.

Un’offerta davvero fantastica, come lo è d’altronde questo smartband che, nella sua sesta ed ultima generazione, migliora ulteriormente le caratteristiche che hanno permesso al Mi Smart Band di Xiaomi di essere uno degli smartband più apprezzati in assoluto. Tra le novità più interessanti dell’ultimo modello, vi segnaliamo il display AMOLED più ampio, che ora raggiunge la diagonale di 1,56 pollici, permettendovi di leggere le informazioni in modo ancora più chiaro. La sua forma classica con i bordi arrotondati rimane intatta, ma all’interno del dispositivo sono presenti il doppio delle modalità di fitness rispetto al modello precedente, oltre al cardiofrequenzimetro e ad un cinturino migliorato. Ovviamente rimane ottima l’autonomia, la quale con un uso misto vi permetterà di usarlo per un paio di settimane, fino ad arrivare a ben 19 giorni in modalità risparmio energetico.

Vi ricordiamo che lo Xiaomi Mi Smart Band 6 è un ottimo dispositivo per tenere sotto controllo i propri allenamenti e, come saprete, vi permetterà di ricevere anche le notifiche delle chiamate in arrivo, oltre a tantissime altre funzioni, tra le quali non manca quella dedicata al monitoraggio della qualità del sonno. Certo, la maggior parte di queste funzionalità sono tipiche di un qualsiasi smartband, ma il Mi Smart Band 6 è uno dei più affidabili e, allo stesso tempo, uno dei modelli che vanta il miglior rapporto qualità/prezzo.

Prima di scoprire le offerte degli altri store, vi ricordiamo di visitare la pagina ufficiale de "Gli Imperdibili" di eBay perché ad attendervi ci sono moltissime altre offerte.

