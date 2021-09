Xiaomi Mi Smart Clock e molto altro a prezzi folli da Unieuro

Anche se ormai siamo agli sgoccioli, il mese di settembre sembrerebbe volerci riservare ancora grandi occasioni, e lo sanno bene i clienti Unieuro giacché, fino all’8 ottobre, lo store vi darà la possibilità di acquistare i prodotti che avete sempre sognato, spendendo decisamente meno rispetto ai soliti prezzi di listino!

Stiamo parlando di un’offerta davvero immensa, che comprende prodotti ottimi a cifre più ragionevoli, a patto che però acquistiate solo ed esclusivamente online. Diverse le opzioni, dunque, ma tra le varie ci ha incuriosito un prodotto piccolo ma di grande utilità, specie considerando le sue funzioni smart, ovvero la piccola sveglia Xiaomi Mi Smart Clock, che vi permetterà non solo di iniziare la giornata con la certezza di non fare tardi al lavoro, ma anche di connettere la vostra domotica e comandare i dispositivi tramite i comandi vocali. In assenza di offerte servirebbero 59,99€, ma ora potrete riceverlo a casa e metterlo sul vostro comodino per soli 39,99€.

Come avrete intuito, si tratta di un’ottima alternativa ai dispositivi Echo di Amazon e al Google Nest, i quali di solito vengono proposti a prezzi più alti, pur offrendo funzioni e un intrattenimento simile. Grazie alla presenza di Google al suo interno, lo Xiaomi Mi Smart Clock vi permetterà di accedere a molteplici informazioni, tra cui quelle sul meteo, sugli eventi del calendario, sul traffico, sulle notizie del giorno e altro ancora, le quale verranno visualizzate sul bellissimo display touch a colori da 4 pollici, nonché riprodotte dall’altoparlante integrato che, se consideriamo le dimensioni del dispositivo, gode di un suono ricco e potente.

A tal proposito, con lo Xiaomi Mi Smart Clock potrete riprodurre musica da svariati servizi musicali o sintonizzarvi sui programmi radio. Il tutto gira attorno a Google, quindi avrete la possibilità di collegare anche una videocamera compatibile e vedere le immagini direttamente sul dispositivo, immagini che potranno essere trasmesse anche sulla vostra smart TV, visto che questa soluzione di Xiaomi dispone, tra le altre cose, del Chromecast. Insomma, un dispositivo dal design pulito e capace di integrarsi perfettamente in ogni stanza, ora acquistabile ad un prezzo veramente irrisorio che, tra l’altro, è il più basso della rete.

Tante altre occasioni simili sono disponibili sulla pagina ufficiale, che consigliamo caldamente di visitare al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo che qualora ricerchiate degli sconti, non troverete miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

