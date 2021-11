Xiaomi Mi Watch LITE: che smartwatch, e che prezzo! -43%!

Continua la nostra proposta relativa agli ottimi prodotti in sconto per l’Early Black Friday di Amazon e, ovviamente, non poteva mancare qualche offerta relativa al vasto mondo dei prodotti Xiaomi, dopo che già qualche giorno fa vi avevamo proposto in sconto l’ottimo smartphone Xiaomi Mi 11, sebbene quest’ultimo sia, purtroppo, tornato al suo prezzo originale.

La proposta di oggi a tema Xiaomi? Nientemeno che il chiacchieratissimo Mi Watch Lite, un dispositivo che si pone a metà tra il mercato smartband e quello smartwatch, ereditando dal primo l’accessibilità di prezzo, dal secondo il form factor e gran parte delle sue funzioni. Il prezzo è sorprendente: appena 39,99€, a fronte degli originali 69,99€, per quello che è certamente uno dei più papabili articoli per le idee regalo da fare a Natale 2021.

Con il suo display touch a colori da 1,4″ e la sua cassa quadrata dai bordi piacevolmente tondeggianti, Mi Watch Lite è uno smartwatch semplice e leggero, progettato con uno stile fresco e accattivante, che lo rende l’ideale per chi non vuole avere al polso un dispositivo “troppo impegnativo”, o semplicemente un companion perfetto per la propria attività sportiva.

Dotato di ben 11 modalità di allenamento, che vanno dalla classica corsa all’aperto, sino al nuoto, Mi Watch Lite è resistente all’acqua, grazie alla sua certificazione IPX, e può resistere fino ad una profondità di 50 metri, proprio come un più classico “sportwatch”.

Dotato di tutti i sensori che ci si aspetterebbe da un dispositivo di alto livello, concentra nei suoi umili 40 euro di spesa tecnologie come il doppio sistema di posizionamento satellitare (GPS + GLONASS), tracciamento di velocità, apporto calorico e frequenza cardiaca, grazie al suo ottimo sensore PPG, così che possiate monitorare con cura e quotidianamente molti aspetti della vostra salute, nonché lo stress, grazie alle sue funzioni di respirazione assistita, che vi permetteranno di concedervi un breve ma utile momento di relax.

Progettato per durare a lungo, sia in termini costruttivi che di batteria, Mi Watch Lite si carica al 100% in appena due ore, ed è in grado di restare in funzione per una durata complessiva di 9 giorni, con anche qualche giorno di carica extra qualora non si sia così interessati a monitorare costantemente l’attività fisica.

Dotato di oltre 1000 quadranti scaricabili gratuitamente dallo store ufficiale Xiaomi, Mi Watch Lite è la scelta ideale per chi vuole avere al polso un dispositivo piacevole, dal display accattivante, e ricco di funzioni utili per la vita di tuti i giorni, senza per rinunciare allo stile e, soprattutto, alla qualità, giacché se parliamo di Xiaomi, come ormai saprete, parliamo di quello che è uno dei leader nel mercato dei wearable, grazie soprattutto al suo inarrivabile rapporto qualità/prezzo.

Del resto, venduto a meno di 40 euro, Mi Watch Lite è un prodotto davvero intrigante, come intriganti sono tutte le altre offerte dell’Early Black Friday di Amazon, che vi invitiamo a consultare immediatamente tramite l’apposita pagina dedicata, specie ora che con il fine settimana ci sarà, certamente, un’importante assottigliamento delle disponibilità di molti prodotti. Ciò detto, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!