Xiaomi Poco X3 NFC da 128GB a meno di 200€ nelle offerte eBay

Centinaia di offerte hanno caratterizzato il mese appena conclusosi e ci sono tutti i presupposti che anche marzo possa offrire numerose occasioni che permetteranno agli amanti degli acquisti online di risparmiare cifre sostanziose sui loro prodotti preferiti. Una premessa che prende consistenza grazie ad eBay che, come sempre, si propone con decurtazioni di prezzo molto importanti, ed oggi ancora più generose grazie al codice sconto PIT10PERTE che, pur essendo valido solo su di una selezione di articoli, vi permetterà comunque di risparmiare un ulteriore 10% sul prezzo già scontato di suddetti prodotti, creando così un’occasione davvero ottima per risparmiare ben più di qualche decina di euro.

Un esempio? Il codice può essere utilizzato per acquistare l’ottimo Xiaomi Poco X3 NFC da 128GB, che passa prima dagli originali 269,90€ a 199,99€, ribassandosi ulteriormente a soli 180€ una volta inserito il coupon nell’apposita sezione del carrello. Parliamo di uno smartphone che già di per sé vanta un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e che al suo interno vanta una componentistica di primo piano, guidata dalla presenza di un efficiente processore Snapdragon 732G, abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Anche la qualità del display è superiore alla media, dato che è stato montato un pannello da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, caratteristica che accomuna quasi esclusivamente gli smartphone top di gamma ma che, grazie a questa offerta, potrete averla a meno di 200€.

Inoltre, con i suoi 5.160 mAh, lo Xiaomi Poco X3 NFC è uno smartphone che saprà portarvi al secondo giorno di utilizzo senza difficoltà, mentre il comparto fotografico composto da 4 sensori con il principale da 64MP vi permetterà di scattare ottime foto, nonché registrare video in 4K. Insomma, qualora le specifiche tecniche non vi abbiano ancora convinto delle eccellenti qualità di questo smartphone, sarete felici di sapere che anche il design è all’avanguardia, con bordi sottili e tutti della stessa dimensione, che fanno sì che si tenga bene in mano.

Ancora una volta, quindi, eBay ha voluto iniziare la settimana (e il mese) in quarta, proponendo già offerte degne di nota e lo Xiaomi Poco X3 NFC è una di queste. Per scoprire altre offerte interessanti, oltre a dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce, suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa, dove troverete sicuramente quella che saprà soddisfare le vostre esigenze. Infine, conviene comunque iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

N.B: Inserire il codice sconto PIT10PERTE nell’apposita sezione per poter risparmiare un ulteriore 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!