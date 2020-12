Xiaomi Redmi 9 al prezzo più basso di sempre nelle offerte del giorno eBay

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte della mattinata, è ora il momento di segnalarvi quelle che sono le offerte del giorno di eBay che, come sempre, si distinguono per un’offerta davvero sorprendente, laddove molti altri store stanno invece arrancando dopo il massiccio periodo di sconti offertoci in occasione del Black Friday 2020, con una varietà di articoli a dir poco sorprendente tra smartphone, diversi elettrodomestici sia piccoli che grandi ed anche una buona dose di articoli d’abbigliamento delle migliori marche.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e, a prescindere da quale sia l’articolo che state cercando, trovarlo nel catalogo eBay è quasi una certezza. Anche oggi, dunque, sono tante le proposte in offerta, anche se tra le varie spicca quella relativa lo Xiaomi Redmi 9, uno smartphone che nel corso di questo 2020 si è rivelato senza dubbio un “must buy”, e che oggi è più conveniente che mai essendo sotto la soglia psicologica dei 150 euro!

Proposto infatti a 144,99€, lo Xiaomi Redmi 9 vanta un rapporto qualità/prezzo senza pari, trattandosi di un dispositivo validissimo capace di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, inclusi quelli che sporadicamente vogliono scattare una bella foto, in quanto questo modello dispone di un comparto fotografico composto niente di meno che da 4 sensori posteriori, di cui il principale da 13 MP.

Grande ma maneggevole, il display è un IPS da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ e ciò assicura un’ottima visione dei caratteri, nonché delle varie icone, mentre la batteria ha una capacità che supera i 5.000 mAh, rendendolo la scelta ideale per coloro che necessitano di un modello che sappia non solo portarvi a sera, ma anche funzionare per diverse ore nel giorno successivo. Ricapitolando, se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o magari avete pensato di regalarne uno per Natale, optare per lo Xiaomi Redmi 9 non è sbagliato, anzi.

Nelle offerte imperdibili di eBay ci sono ancora tanti altri prodotti, ed ecco perché suggeriamo di spendere 5 o 10 minuti del vostro tempo per visitare la pagina ufficiale, così da poter trovare quello perfetto per voi.

