Xiaomi Redmi Note 10 5G al prezzo più basso di sempre su eBay!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le principali offerte Amazon di quest’oggi, è giunto il momento di illustrarvi le proposte de “Gli Imperdibili” di eBay, nelle quali non mancano di certo occasioni che vi permetteranno di portarvi a casa ottimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente inferiori rispetto alla media.

Di tutte queste promozioni quella che vogliamo proporvi oggi riguarda l’ottimo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G, nella sua variante da 128 GB, acquistabile per pochissimo tempo al prezzo più basso di sempre, vale a dire a “soli” 179,99€ anziché 249,90€, grazie ad uno sconto 40% che ne ha tagliato il costo di quasi 70,00€!

Xiaomi Redmi Note 10 5G è uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, come la maggior parte dei dispositivi prodotti dalla casa cinese. Innanzitutto, può contare su un processore MediaTek Dimensity 700 MT6833 operante ad una frequenza clock di 2.2 GHz, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione. Questo dispositivo possiede inoltre un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con una risoluzione in FullHD+ (vale a dire 1080 x 2400 pixel) a 405 ppi e una frequenza d’aggiornamento fino a 90 Hz. Nella parte posteriore troviamo un modulo composto da tre fotocamere (48 MP, 2 MP e 2 MP) con stabilizzazione digitale dell’immagine, autofocus, HDR e Face Detection; mentre sulla parte anteriore è posizionata una fotocamera anteriore da 8 MP f2,0.

Stiamo parlando insomma di uno smartphone arrivato sul mercato da pochissimi mesi, e ciò fa sì che questa rappresenti un’occasione da non lasciarsi sfuggire, indirizzata soprattutto a coloro che vogliono rimanere aggiornati con un dispositivo all’avanguardia ma con un occhio di riguardo al budget. Chiaramente, questa offerta non è l’unica disponibile sul portale eBay, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina de “Gli Imperdibili” al seguente indirizzo, cosicché possiate consultare tutte le promozioni riservate.

