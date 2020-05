Xiaomi Redmi Note 8 Pro al prezzo più basso di sempre su eBay

Come vendere qualsiasi cosa con l'influencing

Scopriamo in diretta, insieme a Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Synergo e Redez di QDSS - Quei Due Sul Server - come vendere attraverso l’Influencer Marketing. Synergo e Redez, che insieme formano il duo Quei Due Sul Server - che è anche il nome del loro canale principale - sono presenti su YouTube dal 2012 dove si sono imposti come vere e proprie autorità nell'ambito della divulgazione videoludica grazie alla loro professionalità.