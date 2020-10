Xiaomi Redmi Note 9 a meno di 200€ nel Solo per oggi Mediaworld

Pochi giorni alla fine di ottobre e, come vi avevamo promesso, ci sono tutte le carte in regola per chiuderlo in bellezza, grazie alle numerose promozioni e iniziative che i vari e-commerce riservano ai propri utenti, come il Solo per oggi di Mediaworld, l’iniziativa che ogni giorno propone sconti interessanti su una vasta selezione di prodotti, tra cui smartphone, televisori e molto altro, ma solo per 24 ore.

Come sempre, sono decine e decine gli articoli che la nota catena di distribuzione mette a disposizione in questa iniziativa e tra quelli proposti oggi vogliamo segnalarvi lo Xiaomi Redmi Note 9 in variante da 4/128GB, uno smartphone entry-level del famoso brand cinese che viene proposto a 179,99€ invece di 229,90€. Sebbene valga la pena sottolineare che non si tratta della variante Pro, parliamo comunque di uno dei migliori modelli in circolazione acquistabili a meno di 200,00€.

A questa cifra, infatti, è difficile trovare uno smartphone reattivo, fluido, con un buon display e con un comparto fotografico composto da ben 4 sensori posteriori, nonché da una batteria da oltre 5.000 mAh. La serie Redmi Note è sempre stata una delle più popolari di Xioami e con l’ultimo modello l’azienda si è ancora una volta superata, presentando un dispositivo di assoluto livello. Design accattivante, schermo da 6,53 pollici e ricarica rapida da 18W sono caratteristiche che lo rendono praticamente perfetto per coloro che sono alla ricerca di un modello che non costi molto ma che sappia offrire ottime prestazioni.

Tra le proposte giornaliere di Mediaworld ci sono anche altri smartphone entry-level meritevoli di attenzione, cosi come tantissimi altri articoli che spaziano dai semplici accessori fino ad arrivare ai grandi elettrodomestici, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e controllare la nostra lista in calce contenente i migliori prodotti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vogliamo invitarvi a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. E se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

