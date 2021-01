Xiaomi Redmi Note 9T già in sconto negli Imperdibili eBay

Il mese di gennaio sta per volgere al termine, ed anche per eBay è arrivato il momento di proporsi con quelle che saranno alcune delle ultime offerte del mese, con Gli Imperdibili che giocano, come sempre, un ruolo fondamentale. Tant’è che, anche oggi, le offerte proposte dal portale sono davvero numerose, e comprendono prodotti a prezzo scontato quali smartphone, televisori ed elettrodomestici, nonché tutta una serie di articoli d’abbigliamento delle migliori marche che strizzano l’occhio ai saldi invernali.

Come sempre, i prodotti in offerta che eBay mette a disposizione sono tantissimi, ed anche se vorremmo parlarvi di tutti, il tempo (e lo spazio) ci concedono posto solo per uno di essi, ovvero il nuovissimo Redmi Note 9T, smartphone presentato solo di recente, ma che il noto portale propone già a prezzo scontato! Parliamo della variante da 128GB, oggi disponibile a soli 240,00€. Ci sono buoni motivi per credere che questa offerta duri poche ore, come segnalato anche dallo stesso venditore, quindi suggeriamo di approfittarne qualora siate interessati a passare ad uno smartphone di ultima generazione, con un rapporto qualità-prezzo difficile, se non impossibile, da battere.

Da non confondere con il modello Pro o S, il nuovo Redmi Note 9T è stato pensato per offrire all’utente un dispositivo 5G ad un prezzo alla portata di tutti. Per fare ciò, è stato necessario sostituire lo Snapdragon 720G con il nuovo MediaTek Dimensity 800U, processore che, oltre a supportare la connessione ultraveloce, si rivela essere decisamente più efficiente e affidabile rispetto ai modelli precedenti.

Anche l’estetica è stata rivista, dal momento che la nuova variante presenta un comparto fotografico capace di stupire, con i tre sensori racchiusi in un cerchio che conferisce al dispositivo un aspetto elegante e moderno. Modifiche sostanziali anche per il display che diventa leggermente più piccolo, passando dai precedenti 6,67″a 6,53″. La batteria, invece, rimane la medesima, con i suoi ben 5.000 mAh che vi assicureranno, senza alcun problema, l’arrivo a fine giornata. Insomma, Redmi Note 9T ha tutte le carte in regola per inserirsi in questo difficile mercato, che vede numerosi modelli di fascia media darsi battaglia. Con questa offerta, però, riteniamo che la scelta sia abbastanza scontata, soprattutto per coloro che cercano uno smartphone 5G e dunque già pronto per il futuro della connettività.

