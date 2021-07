Xiaomi, super sconti per il secondo round dei Summer Sale

Xiaomi, uno dei maggiori produttori al mondo di prodotti hi-tech, ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa denominata “Summer Sale”, in occasione dell’inizio della bella stagione. Infatti, fino al prossimo 11 luglio, è possibile prendere parte ad una valanga di promozioni che coinvolgono smartphone, smartwatch e tanto altro ancora, il tutto con notevoli sconti e con la possibilità di dilazionare il pagamento mediante un finanziamento.

Xiaomi Summer Sale, innanzitutto, permette agli interessati di ricevere un omaggio in base alla spesa compiuta. Con ordini superiori a 300,00€ si ottengono le cuffie Mi True Wireless Earbuds Basic 2, mentre con una spesa di di 400,00€ si riceve un caricabatterie Xiaomi Mi 65W Fast Charger with GaN Tech. Invece, se il vostro prossimo acquisto supera l’importo di 500,00€ otterrete uno smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite gratuitamente.

Chiaramente, le occasioni concesse da questa nuova tornata di sconti sono molteplici ma, tra le varie attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo allo Xiaomi Mi 11i che, nella sua edizione da 256 GB, potrete portarvi a casa alla cifra di 799,99€ anziché 899,99€, grazie ad uno sconto di ben 100,00€ dal prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Lo Xiaomi Mi 11i è un prodotto dalle eccelse qualità. Equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, questo smartphone garantisce ottime prestazioni in tutte le maggiori applicazioni, sia in ambito quotidiano (come le app social) che in quelle professionali. Eccelle anche nell’ambito multimediale perché vanta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione in FullHD+ (vale a dire 2400 x 1080 pixel) con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, mentre quella di campionamento fino a 360 Hz.

Questo smartphone rappresenta anche un ottimo compagno di vacanze. Sul lato posteriore, infatti, troviamo un modulo composto da una fotocamera principale da 108 MP f/1.75, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2 e una fotocamera telemacro da 5 MP. Mentre, sul lato anteriore c’è una fotocamera anteriore da 20 MP f/2.45.

Insomma, considerando quanto detto, il nuovo prezzo di vendita e la possibilità di ottenere anche uno smartwatch, Xiaomi Mi 11i diventa un ottimo investimento. Naturalmente, questo smartphone non è l’unico attualmente in offerta, per questo motivo vi rimandiamo alla pagina della promozione, cosicché possiate trovare il dispositivo perfetto per le vostre esigenze!

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi a Telegram e di seguirci ai nostri quattro canali, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutte le iniziative legate al mondo dello shopping, in particolar modo a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!