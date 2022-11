Il Black Friday 2022 è ormai passato, ed anche se ci sono alcuni store che si stanno ancora spendendo per qualche ultima offerta, come ad esempio Mediaworld, è ovvio che ormai il grande momento dedicato agli sconti, online e offline, è ormai passato. Verrebbe quindi da pensare che non c’è poi molto spazio da dedicare agli acquisti a prezzo scontato, ma così facendo sbagliereste perché, al netto di tutto, Amazon sta continuando a tenere botta, offrendoci, anche oggi, un mucchio di occasioni a prezzi imperdibili!

E così, tra le tante proposte che ancora potrete trovare sullo store, e che probabilmente ci accompagneranno fino alla fine dell’anno, oggi c’è nuovo e ritrovato spazio per quelle che sono le offerte dedicate alle splendide candele Yankee Candle, ovvero le candele profumate più ricercate ed acquistate del mercato, che oggi potrete acquistare sul portale con sconti fino al 39%!

Si tratta di un affare niente male e, anche se la selezione di prodotti offertaci dal portale non è eccezionale, almeno in termini di volume, è comunque interessante da considerare visto il prezzo proposto molto basso, oltre che l’ormai prossimo arrivo del Natale.

Le Yankee Candle, infatti, possono contribuire non poco alla costruzione della perfetta atmosfera natalizia, grazie alle loro profumazioni intense ed avvolgenti che, anzi, sono spesso proprio rivolte a periodi specifici dell’anno, come le feste, che potreste impreziosire con la candela in gara grande all’aroma “Holiday Hearth”, pensato proprio come accostamento ideale al periodo di Natale.

Ovviamente, questa promozione tornerà utilissima anche a chi, ad esempio, vuole regalare ai propri cari proprio una splendida candela, giacché proprio le Yankee Candle hanno ormai conquistato un seguito notevole anche nelle vesti di splendidi e graditissimi regali per le feste!

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione a tema natalizio, con l’invito a completare quanto prima i vostri acquisti visto che, come sempre, non c’è certezza né relativamente alla durata della promo, né sulla quantità di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

