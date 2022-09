Vi segnaliamo che, tra gli innumerevoli sconti messi in piedi da Amazon per le sue Offerte di Settembre, oggi c’è spazio anche per un graditissimo ritorno, quelle delle apprezzate Yankee Candle, candele profumate che, nel tempo, hanno raccolto innumerevoli estimatori, e che oggi possono essere acquistate a prezzi davvero ottimi, soprattutto nei formati più grandi!

Gli sconti, infatti, arrivano fino al 33%, permettendovi di acquistare moltissime profumazioni a poco meno di 22 euro il che considerato il prezzo medio di questi particolari prodotti, non è affatto da sottovalutare, specie considerando che era dal Prime Day che non si vedevano sconti interessanti relativi a queste amate candele profumate.

I prezzi, dunque, sono ottimi, ma ancor più interessante è scoprire il numero di fragranze disponibili, con profumi in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente, nonché a qualsiasi gusto. Si va dalle note speziate delle profumazioni autunnali, da acquistare in vista dei prossimi mesi, agli aromi freschi che rievocano l’estate appena trascorsa, alle più classiche essenze floreali, perfette per qualsiasi momento dell’anno.

L’occasione, insomma, può facilmente accontentare tutti gli estimatori di queste splendide candele profumate che, nella loro ben nota versione in “Giara Grande”, ovvero il formato più grande proposto dalla Yankee Candle, possono garantire fino a 150 ore di combustione e relativo profumo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto, invitandovi ad approfittare degli ottimi prezzi che il portale sta proponendo sulle Yankee Candle, prima che essi tornino alle origini o, peggio, che le fragranze vadano esaurite.

