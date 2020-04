YI Home Camera 1080p al prezzo più basso di sempre! Solo 18,99€!

Vi segnaliamo un’ottima promozione arrivata oggi su Amazon, e che sarà disponibile fino alla prossima domenica (26 aprile 2020). Per festeggiare il lancio sul mercato della sua nuova telecamera di sorveglianza per interni, YI offre ai lettori di Tom’s una coppia di ottimi codici sconto. Il primo è proprio relativo la nuovissima YI Home Camera 1080p, il cui costo sarebbe di 24,99€ è eccezionalmente scontato ad appena 18,99€ grazie all’utilizzo di un comodo codice sconto!

Il codice sconto da utilizzare è YIHOME24 e vi permetterà di aderire ad un’offerta eccezionale che porterà l’ottima telecamera di sorveglianza YI a quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto! Ottima per la sicurezza di casa, ma anche come baby monitor, la YI Home Camera 1080p gode di una risoluzione Full HD a 20fps, con in più una isuale grandangolare da 110° con zoom digitale 4x. Grazie ai suoi 8 LED infrarossi YI Home Camera 1080p, è perfetta per una visione notturna non invasiva e può essere utilizzata sia come sistema di sicurezza che come baby monitor.

Compatibile con Amazon Alexa, permette la visione delle riprese su smartphone, e gode di notifiche push con video di 6 secondi dell’attività rilevata via app! Disponendo del supporto per l’archiviazione locale attraverso scheda micro SD (venduta separatamente), dispone anche di registrazione e archiviazione su YI Cloud con piano basico gratuito e illimitato, così da conservare a lungo le riprese di casa per poterle visionare quando serve.

Ma non è tutto! Yi propone infatti anche interessanti novità dal mondo KAMI, ovvero il kit di sensori che vi permetterà di monitorare in modo intelligente porte e finestre, fino ad una distanza massima di 20 m dalla stazione base in dotazione. Ebbene anche questo utilissimo Kit base comprendente sensori per porte e finestre è in offerta, e grazie al codice sconto KAMIKIT50, potrà essere vostro con uno sconto del 50%, passando così dagli originali 119,99€ ad appena 59,99€! Insomma, un’accoppiata eccezionale per tenere la casa in sicurezza, il tutto a prezzi competitivi da cogliere al volo!

N.B. I relativi coupon sconto vanno inseriti al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere al pagamento. I codici saranno disponibili fino alle 23:59 pm di domenica 26 aprile 2020.

» YI Home Camera 1080p | Codice YIHOME24 | 24% di sconto

» Kit base KAMI | Codice KAMIKIT50 | 50% di sconto

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!