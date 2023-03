La primavere e le belle giornate stanno finalmente arrivando, ed è dunque giunto il momento per pensare all’acquisto di nuovi occhiali da sole e zaini o borse per accompagnarci durante le scampagnate all’aperto o il relax in spiaggia. Ebbene, su eBay potrete trovare un ampio catalogo proprio con questi articoli, scontati fino al 50%!

Che voi siate alla ricerca di un nuovo paio di occhiali da sole, di uno zaino o di una borsa, troverete sicuramente l’articolo perfetto per voi, e potrete portarlo a casa risparmiando decine di euro. A rendere ancor più interessanti le proposte di eBay è il fatto che i prodotti nel catalogo sono delle migliori marche, come Calvin Klein, Fossil, Gucci e Ray-Ban.

Tra i tantissimi articoli in sconto vi sono per esempio degli stilosissimi occhiali da sole da uomo di marca Gucci, in offerta a soli 136,50€ anziché 195,00€. Perfetti come regalo, magari per la Festa del Papà in arrivo, o come auto-coccola, si abbineranno perfettamente a qualsiasi outfit grazie alla montatura sobria e alla moda, che riporta semplicemente il logo nelle stanghette.

Se siete invece alla ricerca di un nuovo zaino, ideale non solo per i viaggi ma anche per la scuola o il lavoro, vi consigliamo un modello Calvin Klein, disponibile ad appena 49,95€ invece di 99,90€. Non solo è super capiente grazie alla presenza dello scomparto principale e di una tasca esterna, ma è anche estremamente elegante. Troviamo infatti il logo dell’iconico brand stampato su tutta la superficie con un effetto lucido, così da risaltare sul classico e intramontabile colore nero.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi accessori in sconto su eBay, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili!

