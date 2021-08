Zaini, valigie e accessori Eastpak scontati oltre il 50% su Amazon

Come avrete notato durante la settimana di ferragosto, diversi store hanno già messo in campo una serie di promozioni dedicate al Back to School e tra questi oggi si aggiunge anche Amazon. Vi informiamo, infatti, che per tutto l’arco di questa settimana il colosso dell’e-commerce ha deciso di scontare zaini, valigie e accessori a marchio Eastpak che, come saprete, è tra i brand più ricercati del settore.

La selezione prodotti è talmente ampia al punto che occorrerà visitare ben 8 pagine per scoprire tutte le offerte, le quali sarete felici di sapere che, in alcuni casi, oltrepassano persino la soglia del 50%, dandovi modo di comprare astucci, zaini e valigie di alta qualità a prezzi quasi irrisori. Non ci credete? Allora lasciate che vi segnaliamo lo zaino Eastpak Tutor, il cui costo originale di ben 115,00€ viene letteralmente dimezzato a soli 52,90€, oppure la valigia Eastpak Tranverz S, che crolla da 130,00€ a 51,90€, raggiugendo una decurtazione del 60%!

Approfittare di quest’ultima offerta potrebbe rivelarsi vantaggioso soprattutto per coloro che si apprestano a partire per le vacanze ma che ancora non dispongono di una valigia in grado di soddisfare le proprie esigenze e il proprio desiderio di comfort. A tal proposito, la Eastpak Tranverz S è senza ombra di dubbio una delle migliori valigie che potete acquistare, con il suo doppio scomparto dotato di chiusura a zip che terrà al sicuro i vostri oggetti dai malintenzionati. Ovviamente i materiali sono ottimi, così come la capacità di carico che è di oltre 40 litri, nonostante le sue dimensioni compatte. Inoltre, gli scomparti interni sono studiati affinché possiate accedere in modo rapido e tirar fuori gli oggetti che vi interessano in una manciata di secondi. Immancabile poi un sistema di ruote scorrevoli che vi permetterà di trasportarla in strade cittadine e negli aeroporti senza fatica.

Come detto, in questa iniziativa ci sono anche tantissimi articoli per la scuola che, per questione di spazio e tempo, non abbiamo potuto citare in questo articolo. Tuttavia, in calce abbiamo stilato la nostra solita lista prodotti contenente quelle che sono le offerte migliori. Detto ciò, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Qualora siate alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di seguire la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!