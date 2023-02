Quello degli zaini da viaggio è un trend molto recente, nato in seno a TikTok dove, come magari saprete, molti creator si stanno spendendo nella ricerca, e spesso la promozione, di zaini di dimensioni compatte, ma il cui scopo è quello di “aggirare” alcune delle restrizioni attuate dalle compagnie di viaggio low cost in termini di bagagli a mano, visto che compagnie come Ryanair non includono più l’inclusione del classico “trolley” nei loro biglietti.

Una borsa da viaggio, dunque, torna utile per evitare di pagare un extra sul biglietto, a patto che però sia abbastanza capiente e compartimentata da poter realmente sostituire una valigia, anche piccola, ed è per questo che il loro acquisto è diventato un trend, specie su TikTok dove i video un tal senso ormai si sprecano.

Ebbene, vi farà piacere sapere che una delle protagoniste di questa wave di video e contenuti social, è oggi in sconto su Amazon del 33%, scendendo così dal prezzo originale di 79,99€, ad un più abbordabile 53,54€, e si tratta della borsa da viaggio prodotta dall’azienda cinese Homiee che, con questo prodotto, ha segnato decisamente l’interesse del pubblico.

Lo zaino da viaggio Homiee, è infatti capiente e ben realizzato, e vanta misure pari a 30 cm di lunghezza, 17 di larghezza e 45 di profondità, di modo che sia spazioso, ma non così ingombrante da poter essere giudicato al pari di una classica valigia.

Si tratta, inoltre, di uno zaino espandibile, un po’ come certi trolley, e che per questo può essere utilizzato anche nella vita di tutti i giorni, quando ci occorre semplicemente uno zaino comodo e impermeabile per andare a lavoro o per studio, visto che è sufficientemente capiente da contenere anche un laptop e una fotocamera.

Resistente agli schizzi come alla pioggia, lo zaino da viaggio Homiee è in tessuto resistente e antigraffio, e dispone di uno schienale comodo e confortvole, realizzato in materiali traspiranti, grazie al quale sarò possibile indossarlo anche nelle giornate più calde, o magari durante una passeggiata (o un’escursione) senza il rischio di una fastidiosa ed eccessiva sudorazione.

Ricco di scomparti, e con addirittura un foro che permette il passaggio di un filo dall’interno all’esterno, sia esso per l’uso di cuffie o il cavo di una powerbank, lo zaino Homie è, meritatamente, uno dei più acquistati e consigliati dai creator di TikTok dedicati ai viaggi e, visto il suo prezzo scontatissimo di queste ore, diremmo che è decisamente un’occasione da cogliere al volo, specie se si ha un programma un viaggetto nei prossimi mesi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo zaino prima che esso vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

