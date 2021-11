Zalando Privé, folli sconti fino all’80% per il Cyber Monday!

Gli store online continuano a proporci sconti molto validi, oggi con particolare attenzione al Cyber Monday! Si parla di sconti molto validi su prodotti di qualsiasi tipologia ma, nell’articolo di oggi, vi segnaliamo le offerte più significative per quanto riguarda il mondo dell’outlet online: stiamo parlando di Zalando Privé, ormai conosciutissimo per le offerte assolutamente imperdibili che mette a disposizione della propria utenza e c’è da dire che, anche durante questi giorni di sconto estremo, non sta facendo altro che viziarci!

Le occasioni a vostra disposizione sono numerose, al momento potete non solo trovare articoli che sono scontati fino all’80% ma, utilizzando un semplice promo code, avrete la possibilità di ricevere spedizione gratuita e un ulteriore ribasso, ma solo per oggi! Grazie a queste offerte potrete acquistare tantissimi capi d’abbigliamento, di brand come Diesel, Calvin Klein, Guess a un prezzo molto più accessibile.

Come probabilmente già saprete, Zalando Privé è il canale di vendita ufficiale di Zalando, nel quale sono presenti prodotti outlet, motivo per cui i prezzi di vendita sono ancora più bassi del resto del catalogo, ma al momento, per questo Cyber Monday, l’azienda vi viene incontro con offerte che raggiungono l’80% su abbigliamento, calzature e accessori. Come vi abbiamo anticipato, però, non è finita qui: oltre a trovare capi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in numero limitato, una volta superati i 50,00€ di spesa minima potrete usufruire del coupon MONDAY21FD.

Tramite questo codice, avrete spese di spedizione gratuita + 5€ di sconto, un vero e proprio affare da non perdere assolutamente, per questo vi ricordiamo di pensare ai vostri acquisti entro questa sera, dato che la promozione MONDAY21FD sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, 29 Novembre! Tra le numerose categorie presenti su Zalando Privé, i capi a vostra disposizione sono veramente tantissimi, in grado di soddisfare tutti gli stili, noi abbiamo deciso di segnalarvi alcuni degli articoli più convenienti e più scontati sullo store!

Per quanto riguarda il lato calzature, vi proponiamo le scontatissime Stuart Weitzman che, al momento, potete trovare a 119,00€ contro il prezzo di listino di 295,00€, perfette se state cercando delle sneaker minimal e portabili nella routine quotidiana, ma comunque di ottima qualità; in ambito abbigliamento. invece, vi segnaliamo assolutamente FREAKY NATION – STRONG BOX, una giacca di pelle da uomo a soli 115,00€, contro i 279,00€ del listino, un vero affare!

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutto lo store Zalando Privé, prima che le offerte terminino, tramite il link qui in fondo, ma vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

