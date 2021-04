Zanzariere | Le migliori del 2021

Sebbene la stagione estiva porti tanta felicità e possibilità di divertimento, non bisogna sottovalutare l’arrivo di zanzare, mosche e insetti vari, dal momento che possono creare enormi fastidi, riducendo il piacere di un meritato relax sia all’aperto che all’interno della propria abitazione. Inoltre, questi insetti possono recare disturbo anche durante la notte, soprattutto quando sarà necessario tenere le porte delle finestre aperte, affinché entri l’aria fresca. Una delle soluzioni più semplici per non far entrare gli insetti è la zanzariera. Montate sulle proprie finestre queste, attraverso ad una sottile maglia, impediscono agli insetti di entrare senza ostruire invece il flusso d’aria.

Come saprete, esistono diversi tipi di zanzariere ma noi ci concentreremo su quelle a rullo e magnete, dato che sono quelle più semplici e veloci da montare, oltre ad essere quelle che si adattano a qualsiasi abitazione. Ad ogni modo, nella seconda parte di questo articolo spiegheremo come scegliere la giusta zanzariera per coloro che hanno finestre particolari, le cui misure potrebbero non essere compatibili con le zanzariere a rullo e magnete, sebbene quest’ultime vengano prodotte in molteplici misure.

Le migliori zanzariere

Cilvani – Zanzariera a rullo verticale

La zanzariera Cilvani è una delle più vendute in assoluto e, di conseguenza, non potevamo non inserirla nella nostra lista dedicata alle migliori zanzariere. Si tratta di un modello a rullo verticale, la cui struttura in alluminio la rende resistente ed elegante. Il montaggio è molto semplice e, ovviamente, viene spedita con tutta la bulloneria necessaria affinché possiate fissarla fin da subito. Questo specifico modello presenta due comode maniglie e una cordicella che vi permetterà di chiuderla in modo ermetico, oltre ad un rientro frizionato, utile per evitare che la zanzariera faccia una risalita improvvisa. Per fare in modo che gli insetti più piccoli non entrino, i feltri si trovano sia lungo i profili, sia sopra la struttura che sotto la zanzariera. Una soluzione davvero ottima ed economica, disponibile in diverse colorazioni e misure.

» Clicca qui per acquistare la zanzariera Cilvani

Kolidur – Zanzariera a rullo verticale

Un’altra zanzariera a rullo verticale che ci sentiamo di consigliarvi è quella prodotta da Kolidur, un modello in grado di proteggervi dalle zanzare e dagli insetti più piccoli, grazie ai feltri molto ristretti che, al col tempo, garantiscono un’ottima aerazione all’interno dell’abitazione. La robustezza è assicurata dalla struttura in alluminio, mentre le due comode maniglie vi garantiranno un’ottima facilità d’uso. Chiaramente vi arriverà il kit completo per il fissaggio, accompagnato da istruzioni dettagliate affinché possiate montarla da soli.

» Clicca qui per acquistare la zanzariera Kolidur

Zanzanet – Zanzariera a rullo orizzontale

Se per la vostra abitazione è meglio una zanzariera a rullo orizzontale, il modello di Zanzanet è quello che vi suggeriamo. Disponibile in tantissime colorazioni, potrete riceverla a casa già con le misure esatte, dal momento che durante l’acquisto avrete la possibilità di inserire le misure personalizzate, che vanno da 40 a 150cm in larghezza e da 150 a 260cm in altezza. La rete è in fibra di vetro e vale la pena sottolineare la presenza dei bottoni antivento, utili per evitare che la zanzariera si danneggi durante le intemperie.

» Clicca qui per acquistare la zanzariera Zanzanet

MyCarbon – Zanzariera magnetica

Se preferite una zanzariera facile da montare e, soprattutto, che non ha bisogno di buchi o interventi particolari per essere montata, un modello magnetico è sicuramente la scelta migliore. Tra i tanti disponibili, noi vi consigliamo quello realizzato da MyCarbon, i cui 32 magneti assicureranno una chiusura centrale sempre perfetta ed efficace. Elegante e versatile, il suo design si adatta a camera da letto, saloni, soggiorni, cucine e balconi ed è perfetta per chi possiede animali in casa, che tendono ad entrare e uscire in continuazione.

» Clicca qui per acquistare la zanzariera MyCarbon

Apalus – Zanzariera magnetica

Un’altra zanzariera che merita di essere presa in considerazione è quella prodotta da Apalus, che si differenzia dalle altre per la presenza di 2 pratiche fettucce ferma tenda incluse nella confezione, che vi permetteranno di far rimanere la zanzariera aperta quando non sentite la necessità di proteggervi dagli insetti. Ottima per bambini e animali, soprattutto se posizionata all’uscita di un balcone, dal momento che non sarete costretti a far rimanere una parte della zanzariera aperta per far entrare e uscire il vostro cucciolo. Il nastro a strappo è spesso ben 2cm, mentre il tessuto è rifinito con cuciture resistenti che ne garantiscono una lunga durata.

» Clicca qui per acquistare la zanzariera Apalus

Come scegliere la zanzariera

Scegliere la zanzariera per finestre è molto semplice, dal momento che non subentrano numerosi fattori da tenere in considerazione, se non il tipo di zanzariera che si va ad acquistare. La tipologia, infatti, è l’unico aspetto da prendere in considerazione nel momento in cui si decide di comprare e montare una o più zanzariere nella propria abitazione. Scopriamo quindi quali sono i tipi di zanzariere presenti sul mercato e qual è quella da valutare in base alle vostre esigenze, nonché alla forma e dimensione della porta/finestra sulla quale verrà montata.

Zanzariera a rullo

Le zanzariere a rullo sono quelle che abbiamo deciso in includere nella nostra lista dedicata alle migliori zanzariere, dal momento che sono le più popolari e tra le più semplici da installare. Inoltre, sono quelle che si adattano alla maggior parte delle abitazioni, grazie al fatto che vengono prodotte in numerose misure, con una struttura completa di cassonetto e guide laterali che permettono lo scorrimento su un vasto tipo di porte e finestre. Quindi, a meno che non abbiate esigenze particolari, valutare una zanzariera a rullo non può che essere una buona soluzione.

Zanzariera magnetica

Le zanzariere magnetiche sono un altro tipo di zanzariere molto comuni, che fanno della facilità d’uso il loro punto di forza. Il montaggio avviene tramite delle fasce adesive, applicabili sull’alluminio della porta o finestra. Sostanzialmente, si tratta di semplici pannelli che risultano molto pratici se posizionati in un punto della casa molto movimentato. L’esempio più lampante è il balcone, dove una zanzariera magnetica è sicuramente consigliata rispetto alle altre, perché eviterete ogni volta di alzarla e abbassarla. Essa diventa ancora più consigliata per coloro che hanno gli animali in casa, dato che con questo tipo di zanzariera eviterete di lasciare aperta una parte o l’intera parte della struttura, visto che la chiusura centrale avviene in modo automatico.

Zanzariera ad incasso

Se il vostro obiettivo è quello di far sì che la zanzariera copra un ruolo importante nel design della vostra casa, allora optare per un modello ad incasso potrebbe essere la soluzione migliore, dato che va a nascondere il profilo di alluminio, integrandosi nel blocco di serramento. A tal proposito, è consigliata soprattutto per le grandi finestre.

Zanzariera plissettata

Le zanzariere plissettate hanno la caratteristica di funzionare tramite una molla che, a differenza delle altre, vi permetterà di regolare l’apertura del pannello fino al punto desiderato. Di solito, queste vengono consigliate per gli ambienti di piccole dimensioni.

Zanzariera a pannello

Come è facile intuire, le zanzariere a pannello sono consigliate per coloro che tendono ad aprire e chiudere continuamente la finestra. Possono avere fino a quattro ante e vantano un numero variabile di elementi che le rendono adatte a finestre di varie dimensioni grazie alla loro modularità.

Zanzariere a soglia bassa

Questo tipo di zanzariere sono ideali per coloro che vogliono installare sul pavimento un profilo plastico, che agevola il passaggio di passeggini e carrozzine e non costituisce un ostacolo sul quale sarebbe possibile inciampare.

Zanzariera scorrevole

Insieme a quelle magnetiche, le zanzariere scorrevoli sono probabilmente le più semplici da usare, oltre ad essere tra le più efficienti. Un modello di questa tipologia può ricoprire l’intera superficie della finestra e riesce a dare anche un certo valore estetico all’ambiente nel momento in cui non viene utilizzata, dato che risulterà quasi invisibile.

Zanzariera battente

Infine, ci sono le zanzariere battenti, ideali per coloro che vogliono proteggersi dagli insetti durante tutto l’anno. Queste vengono montate all’interno di una porta o finestra, facendo sì che si aprano e chiudano contemporaneamente con quest’ultime.