Zavvi, accessori gaming a prezzo ridotto

Gamers, adunata! Dopo avervi parlato delle offerte riguardanti i set LEGO automobilistici e le magliette a tema videoludico, è arrivato il momento di parlarvi delle incredibili promozioni che troverete su Zavvi per quanto riguarda gli accessori gaming. Se cercate delle nuove cuffie in grado di mostrare carattere oppure mouse e tastiera con luci a LED grafiche accattivanti, questa è un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire!

In questa scelta di periferiche pc spicca la presenza del bundle 4 in 1 di Ruckus, la soluzione ideale per chi vuole cominciare ad approcciarsi al mondo del gaming visto che comprende tastiera, cuffie, mouse e mousepad che potranno esser acquistati alla modica cifra di 34,99€ contro i 77,49€ di partenza. Sia la tastiera che il mouse sono forniti di luci LED RGB che riempiono l’ambiente andando all’unisono con i loro giochi di luce, mentre il mousepad è ottimizzato per migliorare la precisione delle sessioni in-game con un tessuto anti-sdrucciolo ma comunque comodo e resistente. Il sistema di cuffie Ruckus offre un’audio potente e curato con i suoi driver dedicati all’ottimizzazione sonora, mentre il microfono grazie alla tecnologia di noise reducing riduce i suoni esterni potenziando il parlato dell’utilizzatore. Per quanto riguarda la tastiera invece sono presenti oltre 104 funzioni utili a personalizzare l’esperienza di gioco, mentre il mouse con il suo triplice sistema di pulsanti assicura un controllo straordinario.

Abbiamo fatto una selezione dei migliori articoli presenti nell’offerta di Zavvi, ma vi invitiamo a visitare la pagina dedicata all’iniziativa per non perdervi nemmeno un prodotto così da trovare la periferica adatta alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi agli accessori di Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle che riguardano tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Gli accessori in offerta

