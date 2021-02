Zavvi: arriva la collezione dedicata a Magic The Gathering!

Facciamo una piccola pausa dalla nostra rassegna di offerte tech del giorno per riportarvi l’ultimo arrivo su Zavvi dove, come avrete intuito, è arrivata in esclusiva la linea d’abbigliamento ispirata al famoso gioco di carte Magic The Gathering! Ma non è tutto, perché acquistando 2 fra i tanti prodotti che fanno parte dell’iniziativa potrete ricevere in omaggio anche la fantastica tazza Booster Packs, insomma una vera occasione imperdibile per i fan del gioco. Qualora la vostra fame di offerte sia più difficile da accontentare vi ricordiamo che potete consultare anche il nostro hub relativo alle migliori iniziative online relative ai saldi invernali, dove potrete trovare tutte le ultime occasioni relative al mondo dell’abbigliamento.

Magic the Gathering, noto anche più semplicemente come Magic, è uno dei più grandi giochi di carte collezionabili mai creati, e dal lontano 1993 i vari giocatori si scontrano interpretando potenti maghi, scegliendo le proprie carte con strategia ed attenzione. Ed è proprio dai vari deck di carte che questa collezione trae la sua ispirazione, ed oltre ad esser completamente completamente su licenza, troverete rappresentate sui vari elementi della grafiche i colori tipici ispirati alle varie carte rarità o abilità, con modelli sia da uomo che da donna, ed infatti troverete anche capi come la caratteristica t-shirt lunga con rappresentato il logo retrò.

Clicca qui per vedere tutte le offerte relative ai SALDI 2021!

Sono incluse in questa collezione esclusiva di Zavvi dedicata a Magic anche numerose felpe sia con cappuccio che senza, completamente in cotone e caratterizzate dal fatto di avere il logo del gioco in piccolo sulla parte frontale ed una grafica più grande sulla schiena, come accade con il modello Deck Master che ritrae una versione ingrandita del dietro delle famose carte. Infine in questa collezione troverete anche altri oggetti di merchandise come una calda e colorata coperta in pile da 96cm x 116cm, la pratica borsa in tessuto Pulling Rares ed ovviamente l’elegante tazza in ceramica Booster Packs che raffigura le varie bustine di espansione del gioco.

Insomma, avrete capito che i fan di Magic in questa collezione esclusiva di Zavvi troveranno molte rarità che non vorranno farsi sfuggire, quindi il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l’apposita pagina della promozione sul portale, così da poter trovare il prodotto giusto. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

