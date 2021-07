Zavvi: fino al 40% in meno su tanti Funko Pop!

Oltre ai principali store dove tutti siamo abituati a comprare ogni giorno, un altro portale ad aver iniziato il mese di luglio mettendo subito in campo una scontistica degna di nota è Zavvi, uno dei punti di riferimento per gli appassionati di abbigliamento nerd e geek, articoli da collezione e tantissimo altro. In questa specifica promozione, il portale ha deciso di scontare una selezione di bellissimi Funko Pop, attraverso un codice sconto, da applicare a carrello e visibile sulle pagine ufficiali, che vi permetterà di ricevere un taglio di prezzo del 40%.

Una decurtazione che vi permetterà, in alcuni casi, di portarvi a casa fantastici Funko Pop a prezzi veramente irrisori o, nel caso di articoli più costosi, di risparmiare cifre sostanziose, come potrebbe essere il caso dell’action figure Masters of the Universe He-Man, il prezzo originale di 35,49€ viene quasi dimezzato e fatto crollare a soli 21,29€.

Oltre a questo, gli amanti di questi fantastici gadget troveranno poi soluzioni dedicate a Il Trono Di Spade, con protagonista l’action figure di Drogon, uno dei draghi della nota serie televisiva, soluzioni a tema Marvel, con protagonista La Cosa de I Fantastici Quattro e, ovviamente, come potevano non mancare gli oggetti da collezione pensati per gli amanti di Star Wars, i quali potranno acquistare la statuetta che rappresenta uno dei personaggi cardine del capitolo de L’ascesa di Skywalker.

Insomma, se vi piacciono gli articoli nerd e, in particolare, i Funko Pop, su Zavvi troverete tutto quello che vi serve, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina promozionale in modo che possiate scoprire voi stessi i gadget che più si addicono alle vostre preferenze. Come sempre, prima di passare alle prossime offerte, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete desiderosi di codici sconto, potete dare uno sguardo alla nostra pagina speciale.

