Acquista 2 t-shirt su Zavvi, le paghi solo 20€!

È tornata la Nerdmania su Zavvi, e per tutto il mese di giugno ci sarà un susseguirsi di grandi promozioni a partire dall’abbigliamento! Vi avevamo già proposto le offerte della promozione sulle magliette Cult Classic, ma oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alla nuova offerta dello store, che vi permetterà di portare a casa 2 t-shirt a soli 20€, il tutto compresa la spedizione gratuita! Per poter utilizzare questa promozione non dovrete far altro che selezionare le due magliette e, una volta nel carrello, inserire il codice TSHIRT nell’apposita sezione dedicata ai coupon sconto.

Si tratta davvero di una bella occasione, visto che grazie a questa promozione potrete acquistare a prezzo scontato molte magliette dedicate al mondo dei videogiochi, con stampe dedicate a personaggi amati come Super Mario, Legend of Zelda ed anche dal piratesco Sea of Thieves. Se invece volete mostrare il vostro amore verso la scienza (e le sue follie) troverete sicuramente più indicate le tanto colorate quanto irriverenti magliette ispirate al cartone Rick & Morty, oppure quelle dedicate al film Ritorno al Futuro, con tutti gli schemi della mitica DeLorean. Preferite qualcosa di più classico? Non temete nel catalogo di Zavvi infatti troverete anche le classiche t-shirt con stampato sopra il logo della Nasa, le casate di Harry Potter, il simpatico viso di Topolino oppure un Godzilla pronto ad attaccare!

Insomma, ancora una volta Zavvi mette in promozione numerosi suoi prodotti e noi vi abbiamo fatto una piccola selezione dei migliori, ma il nostro invito è sempre quello di visitare la pagina dedicata all’offerta e trovare la t-shirt più in linea con le vostre passioni. Prima di lasciarvi al catalogo di magliette Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B. Il codice sconto TSHIRT va inserito nella sezione dedicata del carrello, al momento del pagamento. Assicuratevi che sia stato accettato prima di procedere.

