Zavvi: sconti fino al 30% sui set Lego!

Se siete alla ricerca di fantastici set Lego a prezzo scontato, allora saprete che uno dei migliori posti dove trovarli è su Zavvi, noto portale specializzato in articoli nerd e geek che, non di rado, si propone con ottime offerte a base di mattoncini in plastica, come è proprio il caso della tornata promozionale di oggi, che vi permetterà di risparmiare fino al 30% su tanti set di alcune delle maggiori linee della casa di Billund, come Creator e Ninjago.

Come sempre, l’imbarazzo della scelta è assicurato, ma se siete alla ricerca di un set Lego adatto ai più piccoli, non possiamo che consigliarvi il bolide della linea Creator che, con un singolo set di mattoncini, vi permetterà di costruire 3 tipi di veicoli: un fuoristrada, un quad e un camion a razzo per meno di 15 euro.

E siamo solo all’inizio! Ci sono, infatti, molti altri set di sicuro impatto, che proprio non possono mancare alla vostra collezione, come ad esempio quello dedicato al galeone dei pirati che, proprio come il set precedente, vi permetterà di scegliere 3 tipi di costruzione, dandovi la possibilità di mettere in piedi una nave pirata, una locanda dei pirati o un’inquietante isola del teschio o, ancora, gli immancabili set Lego a tema Star Wars, i quali godono di uno sconto del 30%, grazie al codice sconto LEGO30.

Insomma, se amate gli articoli nerd come quelli citati pocanzi, su Zavvi troverete tutto quello che vi serve

N.B: inserire i codici sconti riportati sul sito ufficiale per ottenere lo sconto del 20% o 30% a seconda dell’articolo selezionato. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

