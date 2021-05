Zavvi: super sconti su tantissimi gadget e action figure

Concludiamo questa intensa giornata di offerte segnalandovi quelle che sono le offerte dedicate a gadget ed action figure che Zavvi ha avviato sulle sue pagine, con prodotti provenienti da franchise amatissimi come quelli Marvel, Star Wars, Disney e, soprattutto, con prezzi bassissimi che resteranno in sconto fino al 5 maggio.

Tante le opzioni pensate per i collezionisti ma, tra le varie, val certamente la pena segnalarvi la bellissima action figure di Johnny Silverhand, uno dei personaggi centrali del recente Cyberpunk 2077, la cui variante da 18cm col costume iconico del videogioco viene proposta a soli 22,99€, dandovi modo di arricchire la vostra collezione con uno dei personaggi dei videogame, a nostro avviso, più interessanti degli ultimi anni.

Realizzata nei minimi particolari, questa action figure di Johnny Silverhand vanta 22 parti mobili e viene fornita con alcuni degli accessori tipici del personaggio, ovvero una pistola maloriana e un borsone con bomba atomica, accessori che rendono questo specifico prodotto ancor più accattivante, specie per i fan! E non è finita qui perché, oltre ai videogame, questa promozione vi darà la possibilità di poter scegliere anche tra numerosi gadget a tema Star Wars, come il piccolo e adorabile peluche di Baby Yoda, proposto nella sua culla a sospensione, perfetto come idea regalo o, semplicemente, da acquistare invista dell’imminente Star Wars Day!

Come avrete capito, trovare il vostro personaggio preferito su Zavvi non sarà un problema, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina promozione per scoprire tutte le altre offerte. Infine, vi ricordiamo che troverete numerose altre offerte anche sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

