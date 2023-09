Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato dettagliatamente di Temu, il nuovo paradiso dello shopping non solo perché presenta una vastissima selezione di prodotti, ma anche per i prezzi incredibilmente bassi. Fra questi articoli, non mancano di certo quelli dedicati agli appassionati di videogiochi e costruzioni, come il bellissimo set di mattoncini da collezione con cui potrete dare vita a 2 versioni diverse di Link da esporre e con cui giocare liberamente. Ebbene, incredibilmente lo trovate su Temu con uno sconto assurdo del 47%.

Questo fantastico set di costruzioni, che normalmente verrebbe a costare 36,99€, è disponibile a soli 19,48€! Un affare del genere è davvero difficile da trovare altrove, anche perché gli sconti raramente superano il 10%. E non è tutto: infatti, grazie alle promozioni autunnali acquistando il set oggi stesso avrete anche la spedizione gratuita!

Il set, composto da ben 334 pezzi, è perfetto per tutti gli appassionati della leggendaria saga videoludica di The Legend of Zelda (a tal proposito, vi consigliamo la lettura della nostra recensione dell’ultimo capitolo della serie) che desiderano mettersi alla prova costruendo con le proprie mani uno dei personaggi più iconici, fra l’altro in due versioni distinte. Si tratta anche di un’ottima idea regalo per collezionisti e appassionati di costruzioni che desiderano aggiungere alla propria raccolta un set unico e originale.

All’interno della confezione troverete i pezzi e le istruzioni per creare due diverse rappresentazioni di Link, ognuna con il proprio costume distintivo e una serie di iconici accessori: l’arco con freccia, lo Scudo di Hylia e, naturalmente, la mitica Spada Maestro. I dettagli e le decorazioni sono davvero curati, e potrete divertirvi anche a disporre le figure in pose diverse, dopo aver avuto la soddisfazione di creare con le vostre mani due rappresentazioni del vostro personaggio preferito della saga di Zelda.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Temu dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione o le scorte si esauriscano, data la disponibilità limitata.

