Overwatch, D.Va protagonista del nuovo corto animato

Overwatch continua a calamitare l'attenzione di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Per ringraziare i fan dell'affetto dimostrato nei confronti dello sparatutto online, ''mamma'' Blizzard ha pubblicato un nuovo corto animato a tema, tutto dedicato alla bella e letale D.Va.

Mentre impazza la Gamescom 2018 di Colonia, Blizzard ha rilasciato un nuovo cortometraggio animato a tema Overwatch, l'acclamato ''hero shooter'' per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Protagonista del filmato - denominato Astro Nascente - è niente meno che D.Va, al secolo Hana Song.

La clip approfondisce la storia della ex pro gamer professionista e celebrità che ha messo a disposizione le sue abilità per difendere la sua terra natale, la Corea del Sud, pilotando un mech da combattimento. I giocatori di Overwatch riconosceranno senz'altro le abilità utilizzate da D.Va per ergersi a custode della città di Busan, uguali a quelle che è possibile sfruttare in-game.

Non è tutto, Blizzard ha anche annunciato "Busan", una mappa di tipo Controllo ambientata nell'omonima città coreana già disponibile nel PTR su PC.

Raggiungi Busan, in Corea del Sud, e combatti in tre aree distinte in un'unica mappa: Santuario, Centro Città e Base MEKA. Esplora la serenità del Santuario, con il suo antico tempio, i favolosi giardini e l'architettura tipica. Affronta i tuoi avversari nella fitta metropoli del Centro Città, dove i giocatori si sfideranno in un bar karaoke, un internet cafè e nella stazione centrale (occhio ai teni che passano!). La battaglia raggiunge il culmine nella Base Meka, dove D.VA e la sua squadra di piloti di mech organizzano le difese sudcoreane contro i continui attacchi degli Omnic Kishin. Le squadre dovranno controllare l'obiettivo in ciascuna di queste tre aree per conquistare il controllo della città e l'agognata vittoria!

Cosa ne pensate di queste golose novità dedicate al ''fenomeno'' Overwatch?