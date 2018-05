Pokémon Let's Go introdurrà un Pokémon mai visto prima

Dopo l'annuncio di Pokémon Let's Go Pikachu e di Pokémon Let's Go Eevee, in uscita su Nintendo Switch il prossimo autunno, in rete continuano a fioccare informazioni assai golose per i due spin-off della saga più che ventennale. L'ultima, in particolare, parla addirittura di un mostriciattolo tascabile del tutto inedito.

Proprio così, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee andranno ad introdurre un Pokémon mai visto prima nel franchise di Game Freak, che farà quindi il suo debutto ufficiale nei due giochi per l'ibrida della grande N. La notizia è stata confermata dal profilo Twitter del franchise, che menziona poprio ''un nuovo mostro, mai visto prima'' senza però svelare ulteriori dettagli a riguardo.

Even more news! Trainers, the special Pokémon referenced at the end of the #PokemonLetsGo trailer is referring to a Pokémon never seen before! pic.twitter.com/Vm8uCAhHSJ -- Pokémon (@Pokemon) 30 maggio 2018

Non solo, a quanto pare Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee potranno vantare anche gli scambi e le battaglie online. L'introduzione di queste due apprezzate modalità è stata svelata dallo stesso Junichi Masuda di Game Freak. Maggiori dettagli verranno comunque diffusi nel corso delle prossime settimane, probabilmente all'E3 di Los Angeles o in occasione di un possibile Nintendo Direct a tema.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee usciranno il 16 novembre 2018 in tutto il mondo, in esclusiva su Nintendo Switch, insieme allo speciale accessorio Poké Ball Plus, evoluzione del braccialetto Pokémon Plus commercializzato insieme a Pokémon GO.