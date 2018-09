Prodotti e consumabili da ufficio su Ufficio Discount

Vendita online di prodotti da ufficio sul portale italiano Ufficio Discount

Per chi cerca del materiale da ufficio di ottima qualità e con una vastissima scelta da catalogo, il sito di vendita di prodotti da ufficio online Ufficio Discount è una scelta ottimale.

L' e-commerce Ufficio Discount è infatti nel mercato italiano del materiale per ufficio (cancelleria e non solo) tra i tre portali più importanti.

Inoltre è l'unico di questi ad essere il sito di un'azienda con sede italiana.

Sito intuitivo e di facile consultazione

Accedendo al sito, che è un sito studiato per l'utente, è molto facile navigare, infatti è tutto molto intuitivo ed immediato. Il motore di ricerca ha una tecnologia software molto avanzata ed una parametrizzazione studiata nel più piccolo dettaglio per riuscire a proporre all'utente sempre risultati corretti in base alle ricerche effettuate all'interno del sito stesso.

Infatti si possono cercare i prodotti per nome, oppure con il codice prodotto, se lo si conosce, mentre per cartucce, toner e nastri di Ufficio Discount c'è un campo ricerca a parte, preimpostato appositamente per la ricerca dei vari tipi di consumabili da ufficio, di tutte le marche più note, e sono disponibili sia i prodotti originali che quelli compatibili.

Il sito permette all'utente di registrarsi, e avere quindi un account personale con il quale effettuare gli acquisti, e avere sempre uno storico degli ordini in memoria, oppure si possono effettuare acquisti anche senza registrazione.

Nell'header del sito ci sono i link veloci per i resi, gli acquisti senza registrazione, trasporto gratuito sopra i 50 euro +iva, consegna in 24 ore.

Si trova appena sotto l'header anche un numero telefonico per l'assistenza veloce in ogni momento, a cui risponde del personale preparato e informato per soddisfare le varie esigenze e domande dei clienti. Altri link a fianco riportano ai contatti, uso del sito, condizioni di vendita.

I consumabili da ufficio

In questo pratico e-commerce è stata rivista e rinnovata di recente la sezione dei consumabili, per migliorare ulteriormente la navigazione, e adesso l'utente, oltre ad avere a disposizione il comodo e veloce motore di ricerca dedicato ai consumabili, che si possono cercare in base al modello e marca della propria stampante, può navigare nel sito scegliendo se ha bisogno di una cartuccia per stampante inkjet, quindi a getto d'inchiostro, un toner o tamburo per stampante laser o un nastro o TTR per stampanti ad impatto.

Una volta scelta la tecnologia trova a disposizione la lista dei marchi e la possibilità di accedere alla lista dei prodotti originali o compatibili in vendita.

In questo modo risulta molto più facile trovare un tipo specifico di cartucce, toner e nastri di inchiostro di cui si ha bisogno per il proprio ufficio o azienda e anche per un utilizzo domestico.

Articoli di qualità a ottimi prezzi

Inoltre c'è da dire anche che i prezzi di Ufficio Discount sono tra i migliori attualmente sul mercato, ed è possibile ottenere scontistiche particolarmente convenienti in base alla quantità di pezzi di un singolo prodotto che si acquista.

Sul sito si offrono poi condizioni personalizzate di pagamento per studi legali e notarili, uffici della pubblica amministrazione, studi di commercialisti, scuole, enti comunali, dato che in questi settori c'è bisogno di acquistare grandi quantità di merce.

Si possono trovare ulteriori informazioni al riguardo cliccando sui link a piè di pagina del sito, dove sono specificati anche i vari metodi possibili di pagamento.

Quindi oggigiorno il modo migliore per acquistare cartucce, toner e nastri, carta, prodotti di cancelleria, macchinari da ufficio, arredi e complementi di arredo da ufficio, accessori per ogni esigenza, materiale di sicurezza, strumenti per la pulizia e igiene, per la pausa caffè, è di certo quella di consultare uno sito di vendita online come Ufficio Discount, dove si può trovare una grandissima scelta di prodotti da ufficio e cancelleria di ottima qualità.