Abbandonare i combustibili fossili non diminuirebbe subito la CO2 ma i PM2,5 sì

L’anidride carbonica (CO₂) emessa dalla combustione di combustibili fossili per l’energia oggi sarà rimossa dall’atmosfera solo da polmoni naturali – come le foreste e l’oceano – nei prossimi 300-1.000 anni. Ciò significa che i benefici climatici della transizione verso l’energia pulita diventano evidenti su scale temporali molto più lunghe rispetto ai limiti di mandato politico e ai cicli elettorali.

Uno studio statunitense,ad esempio, ha rilevato che i profondi tagli alle emissioni del settore energetico non si tradurranno in un raffreddamento climatico fino a dopo il 2100. I costi della mitigazione dei cambiamenti climatici superano i benefici immediati per il clima. I politici che cercano il riconoscimento per le loro azioni alle conferenze sui cambiamenti climatici come la COP26 di Glasgow hanno pochi motivi per fornire politiche che tagliano rapidamente le emissioni.

Ma c’è un grande beneficio a breve termine nell’eradicare i combustibili fossili per la salute globale. Gli stessi combustibili fossili che producono i gas serra che riscaldano l’atmosfera terrestre formano anche grandi quantità di inquinanti atmosferici. Gli inquinanti più pericolosi per la salute sono piccole particelle che possono penetrare in profondità nei polmoni.

Queste particelle hanno diametri non superiori a 2,5 micrometri, quindi sono chiamate PM2,5. Almeno 800 di queste particelle potrebbero adattarsi end-to-end sulla testa di un perno. Questi cadono dall’aria quando piove, quindi persistono nell’atmosfera per un tempo molto più breve (solo pochi giorni) rispetto alla CO₂.

In uno studio pubblicato all’inizio del 2021 in collaborazione con i ricercatori dell’Università di Harvard, abbiamo stimato che l’esposizione all’inquinamento atmosferico derivante dall’uso di combustibili fossili a livello globale rappresenta una morte prematura su cinque. I nostri risultati suggeriscono che almeno 8,7 milioni di morti premature di adulti avrebbero potuto essere evitate in un solo anno se i Paesi avessero già abbandonato i combustibili fossili. Questo è equivalente alla popolazione di Londra. I benefici per la salute della transizione verso l’energia pulita sono sostanziali e possono emergere rapidamente. Offrono un’opportunità allettante per i politici di fornire miglioramenti immediati nella vita dei loro elettori.