Acqua dal cielo per dissetare milioni di persone? Grazie al solare

Anche quando non c’è una nuvola nel cielo, c’è sempre acqua che circola nell’atmosfera. Rispetto a tutta l’acqua sulla Terra, in realtà nell’atmosfera non ce n’è poi molta, solo circa lo 0,001%, ma nelle aree ad alta umidità, anche quella piccola quantità di potrebbe essere sufficiente per fornire acqua potabile sicura a un miliardo di persone. Tutto quello che dobbiamo fare è capire come ottenerla.

Se fossimo in grado di creare un dispositivo off-grid economico che utilizza l’energia solare per raccogliere liquidi dal cielo, un nuovo documento stima che potremmo produrre 5 litri di acqua al giorno in regioni prive di fonti di acqua pulita. Ovviamente non funzionerà ovunque. Sembra che ci siano rendimenti decrescenti ai dispositivi di raccolta dell’acqua atmosferica in luoghi troppo secchi, in particolare quelle regioni che sono al di sotto del 30% di umidità relativa.

Ai tropici, tuttavia, tali ipotetici dispositivi potrebbero idratare milioni di persone. Due terzi delle persone senza acqua potabile gestita in modo sicuro vivono attualmente in aree tropicali, specialmente in Africa, Asia meridionale e America Latina. Google e alcune piccole start-up stanno in realtà già lavorando su diversi prototipi. Il dispositivo di proprietà di Alphabet è solo un metro quadrato e utilizza solo poche celle solari fotovoltaiche per generare energia e condensare l’acqua estratta dall’aria.

Quando il team ha testato la tecnologia emergente l’anno scorso, ha prodotto 150 millilitri di acqua all’ora per metro quadrato. Un nuovo articolo degli autori ha ora utilizzato uno strumento geospaziale per calcolare il potenziale di questi dispositivi dati i modelli globali di umidità, temperatura dell’aria e radiazione solare.

Le loro conclusioni iniziali dovranno essere verificate da ulteriori lavori, ma i risultati suggeriscono che se un dispositivo off-grid economico può essere progettato, ridimensionato e gestito per tutto il giorno, potrebbe servire a idratare circa la metà di tutte le persone nel mondo che sono attualmente senza accesso a fonti d’acqua pulite.