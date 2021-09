Acqua su Marte, gli scienziati usano le variazioni stagionali dell’idrogeno per individuarla

Trovare acqua utilizzabile su Marte sarà vitale per le future spedizioni umane su Marte. Per questo, utilizzando i dati del satellite Mars Odyssey della NASA che ha trascorso quasi 20 anni in orbita attorno al Pianeta Rosso, German Martínez, del Lunar and Planetary Institute e i suoi colleghi hanno provato a utilizzare le variazioni stagionali dei livelli di idrogeno per identificare possibili depositi di acqua ghiacciata sotto la superficie del Pianeta.

Due sono le aree di particolare interesse identificate: Hellas Planitia e Utopia Rupes, rispettivamente nell’emisfero meridionale e settentrionale. Le variazioni rilevati suggeriscono che quantità significative di ghiaccio d’acqua possono essere trovate nel misuratore o giù di lì sotto la superficie in queste regioni.

“I dati dello spettrometro a neutroni di Mars Odyssey hanno mostrato segni di idrogeno sotto la superficie di Marte dalle latitudini medie a quelle equatoriali, ma dobbiamo ancora capire se sia sotto forma di ghiaccio d’acqua, che può essere facilmente utilizzato come risorsa, o rinchiuso in sali minerali o in grani e minerali del suolo. È qui che la variazione stagionale fornisce un indizio importante. Poiché le temperature del suolo più fredde si verificano contemporaneamente al più grande aumento osservato del contenuto di idrogeno, suggerendo che il ghiaccio d’acqua si stia formando nel sottosuolo poco profondo di queste regioni durante le stagioni autunnali e invernali, per poi sublimare in gas durante la stagione calda di ciascun emisfero.

Vista ravvicinata di Oxia Planum. Crediti: NASA/JPL/University of Arizona

Il ghiaccio d’acqua nel sottosuolo poco profondo è stato trovato in abbondanza ai poli. Tuttavia, le temperature gelide e la limitata luce solare rendono le regioni polari un ambiente ostile per l’esplorazione umana. Le aree dalle latitudini equatoriali a medie latitudini sono molto più ospitali sia per gli esseri umani che per i rover robotici, ma fino ad oggi sono stati rilevati solo serbatoi più profondi di ghiaccio d’acqua, e questi sono difficili da raggiungere.

Per sopravvivere su Marte, gli astronauti dovrebbero fare affidamento sulle risorse già disponibili in situ, poiché l’invio di rifornimenti regolari attraverso i 55 milioni di chilometri tra la Terra e Marte nel loro punto più vicino non è un’opzione. Poiché l’acqua liquida non è disponibile nel freddo e arido ambiente marziano, il ghiaccio è una risorsa vitale. L’acqua non sarà solo essenziale per il supporto vitale degli esploratori, o la crescita di piante e cibo, ma potrebbe anche essere scomposta in ossigeno e idrogeno per l’uso come carburante per razzi.

Altre due regioni sono ricche di idrogeno: Tharsis Montes e la formazione Medusae Fossae. Tuttavia, questi non mostrano variazioni stagionali e sembrano essere le forme meno accessibili di acqua. “Sicuramente, anche quelle regioni sono interessanti per le missioni future”, ha aggiunto Martínez. “Quello che abbiamo intenzione di fare ora per questi siti è studiare la loro mineralogia con altri strumenti nella speranza di individuare tipi di roccia alterati dall’acqua. Tali aree sarebbero i candidati ideali per le missioni robotiche, comprese quelle di ritorno dei campioni, poiché gli ingredienti per il carburante per razzi sarebbero disponibili anche lì”.