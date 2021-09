Alieni, se esistono li incontreremo solo tra qualche centinaio di milioni di anni

Vi ricordate il paradosso di Fermi sulla vita Aliena? (se gli alieni esistono, dove sono tutti quanti?). Ebbene, nel corso degli anni sono state prese in considerazione diverse ipotesi, dalla possibilità che l’umanità potrebbe essere sola nell’Universo, a quella in cui non siamo ancora tecnologicamente in grado di trovare le evidenze dell’intelligenza aliena. Ma in un recente studio, Robin Hanson e un team interdisciplinare, ha offerto un nuovo modello per determinare quando potremmo eventualmente incontrare gli alieni, ma la risposta è sconfortante: se esistono, secondo lo studio l’umanità non li potrà incontrare prima di un lasso di tempo compreso tra 200 milioni e 2 miliardi di anni da oggi.

Oltre ad essere associato al Future of Humanity Institute (FHI) dell’Università di Oxford, Robin Hanson è anche professore di economia alla George Mason University. Con lui nel team di ricerca c’erano docenti del Centro per la teoria delle particelle dell’Università di Durham e del Dipartimento di Scienze Matematiche, del Dipartimento di Apprendimento Automatico della Carnegie Mellon University e della società commerciale internazionale Jump Trading.

Per sintetizzare, il modello proposto presuppone che le civiltà nascano secondo una serie di passaggi simili a quelli che vediamo con l’evoluzione biologica della vita qui sulla Terra. Queste civiltà, che Hanson e i suoi colleghi chiamano “civiltà grabby” (GC), si espanderanno quindi a un ritmo comune, altereranno il volume di spazio che occupano e impediranno alle civiltà tecnologicamente avanzate (simili a dove si trova l’umanità oggi) di sorgere in questi volumi. Il modello ha tre parametri:

Velocità di espansione: non vediamo volumi di alieni forti nel nostro cielo

Potere: la storia di eventi significativi nell’evoluzione della vita sulla Terra

Costante: assumendo che la nostra data sia un campione casuale dalle loro date di apparizione

Il modello presuppone che la velocità di espansione delle civiltà aliene possa essere stimata in base al fatto che noi (13,8 miliardi di anni dopo il Big Bang) non rileviamo la loro presenza in questo momento, la quantità di tempo necessaria affinché la vita avanzata si evolva e l’ipotesi che la posizione dell’umanità nello spazio e nel tempo non sia insolita, rispetto alla comparsa di civiltà avanzate ed in espansione. Da questo, Hanson e il suo team sono stati in grado di produrre stime su dove si trovano i GC nel nostro Universo, quanta parte dell’Universo hanno occupato finora e quanto tempo ci vorrà prima di incontrarli.

In definitiva, i risultati ottenuti da Hans e dal suo team hanno indicato la seguente gamma di possibilità: le civiltà emergono ad un ritmo di circa una volta per milione di galassie, si espandono e aumentano il loro volume a circa la metà della velocità della luce. Attualmente controllano il 40-50% del volume dell’Universo. Ogni GC alla fine controllerà 105 – 3 x 107 (da 100.000 a 30 milioni) di galassie. Ultimo ma certamente non meno importante, hanno stimato che l’umanità probabilmente incontrerà il GC più vicino tra circa 200 milioni o 2 miliardi di anni. Nel frattempo, la loro modellazione indica anche che le probabilità che l’umanità rilevi segni di attività tecnologica sono molto basse.

Al contrario, meno civiltà tranquille ci sono là fuori (rispetto ai GC) in questo momento, maggiori sono le nostre possibilità future di diventare noi stessi un GC. Ahimè, questa prospettiva riduce anche le probabilità che noi rileviamo e osserviamo civiltà aliene nella nostra galassia. In effetti, il modello creato da Hanson e dai suoi colleghi prevede che il “rapporto quiet-to-grabby” debba essere superiore a 10.000 a 1 per aspettarci realisticamente che anche una sola civiltà tranquilla sia mai stata attiva nella storia della nostra galassia (circa 13,5 miliardi di anni). Questo rapporto deve arrivare fino a 10 milioni a 1 per aspettarci che tutte le civiltà aliene con una vita di un milione di anni siano attive in questo momento nella nostra galassia.

Un aspetto positivo di questa ricerca è il fatto che questo tipo di modellazione è ora possibile. Mentre i primi sforzi del SETI erano guidati da congetture che erano soggette a molte incertezze (come l’equazione di Drake), ora abbiamo abbastanza dati sui tipi di stelle ed esopianeti nel nostro Universo da poter fare inferenze istruite. “È emozionante che siamo qui ora”, ha detto Hanson. “Non stiamo più speculando sugli alieni; siamo ragionevolmente sicuri che esistano, e possiamo dire dove si trovano nello spazio-tempo. Abbiamo un semplice modello statistico che dice dove sono, cosa stanno facendo e dove potremmo vederli o incontrarli”.