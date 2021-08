Alla scoperta degli elementi con la tavola periodica interattiva di Google

Su Google, è da poco disponibile una tavola periodica interattiva, liberamente consultabile per scoprire di tutto e di più a riguardo degli elementi. Per accedere a questa interessante funzione, davvero ricca di informazioni basta seguire questo link. La tavola periodica interattiva di Google, ci permette di navigare liberamente tra gli elementi, scoprendone quanti più dettagli possibili, come a massa atomica, il punto di fusione, osservarne un modello 3D e leggere qualche particolare aneddoto a riguardo come, ad esempio, che il primo orologio atomico, costruito nel 1955, misurava il tempo in base alla frequenza di risonanza di un atomo di cesio.

Questa funzionalità va ovviamente a vantaggio soprattutto degli studenti, che hanno così a disposizione uno strumento pratico e immediato, da consultare senza problemi ogni volta che se ne presenti la necessità. Un ulteriore dettaglio che fa capire, ancora una volta, di quanto e come la tecnologia sia in grado di modificare le nostre abitudini quotidiane, soprattutto in un periodo difficile come questo, dove ogni strumento in più, in grado di facilitarci le cose, si rivela davvero prezioso.

Proprio per questo motivo, la tavola periodica interattiva è stata annunciata insieme ad alcune nuove funzionalità di Google Assistant, progettate specificatamente per aiutare le famiglie nella gestione dei loro impegni quotidiani, il tutto facente parte di un servizio destinato a crescere moltissimo a livello di funzionalità e fruibilità, nell’immediato futuro.

Se invece siete amanti della chimica ma in maniera più “tradizionale”, o volete fare un elegante regalo a qualcuno davvero appassionato alla materia, vi consigliamo questa elegante tavola periodica in acrilico realizzata artigianalmente, disponibile seguendo questo link Amazon.