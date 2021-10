Antiche tracce di vita in un rubino di 2,5 miliardi di anni

Il team di ricerca dell’Università di Waterloo guidato da Chris Yakymchuk, professore di Scienze della Terra e dell’Ambiente, ha deciso di studiare la geologia dei rubini per comprendere meglio le condizioni necessarie per la formazione del rubino. Durante questa ricerca in Groenlandia, che contiene i più antichi depositi di rubini conosciuti al mondo, il team ha trovato un campione di rubino che conteneva grafite, un minerale fatto di carbonio puro. L’analisi di questo carbonio indica che si tratta di un residuo della vita primitiva.

“La grafite all’interno di questo rubino è davvero unica. È la prima volta che vediamo prove di vita antica in rocce portatrici di rubini”, afferma Yakymchuk. “La presenza di grafite ci dà anche più indizi per determinare come si sono formati i rubini in questa posizione, qualcosa che è impossibile fare direttamente in base al colore e alla composizione chimica di un rubino”.

Credits: Università di Waterloo

La presenza della grafite ha permesso ai ricercatori di analizzare una proprietà chiamata composizione isotopica degli atomi di carbonio, che misura le quantità relative di diversi atomi di carbonio. Più del 98% di tutti gli atomi di carbonio ha una massa di 12 unità di massa atomica, ma alcuni atomi di carbonio sono più pesanti, con una massa di 13 o 14 unità di massa atomica.

“La materia vivente consiste preferenzialmente di atomi di carbonio più leggeri perché richiedono meno energia per incorporarsi nelle cellule”, ha detto Yakymchuk. “Sulla base dell’aumento della quantità di carbonio-12 in questa grafite, abbiamo concluso che gli atomi di carbonio erano una volta vita antica, molto probabilmente microrganismi morti come i cianobatteri”.

Durante questo studio, il team di Yakymchuk ha scoperto che questa grafite non solo collega la gemma alla vita antica, ma era anche probabilmente necessaria per l’esistenza di questo rubino. La grafite ha cambiato la chimica delle rocce circostanti per creare condizioni favorevoli per la crescita del rubino. Senza di esso, i modelli del team hanno dimostrato che non sarebbe stato possibile formare rubini in questa posizione.